Светотехническое шоу «День Победы» покажут в павильоне «Макет Москвы»

Он объяснил, что даты выбраны не просто так. Так, 5 декабря в стране празднуют День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских войск под Москвой, а 9 декабря - День Героев Отечества.

В эти дни в 14:00 и 15:00 гости выставки посмотрят восьмиминутный ролик в сопровождении музыки, стихотворений и истории о том, какой ценой далась победа.

«В конце шоу над миниатюрной Москвой прогремит праздничный салют из девяти разноцветных шаров размером 400 миллиметров каждый с эффектом угасающего мерцания», - рассказал Левкин.

Сегодня в павильоне «Макет Москвы» каждый день демонстрируют пять тематических шоу: «Я шагаю по Москве», «Мегаполис Москва», «Лучший город Земли», «Московские окна» и «Времена года». Они идут каждый час по будням и каждые 30 минут в выходные и праздничные дни.

Кроме того, для жителей и гостей столицы доступны тематические экскурсии и лекции со световыми и звуковыми эффектами. В рамках экспозиции можно купить журнал «Макет Москвы», посвященный созданию интерактивной модели города и работе павильона.

Прочитать подробнее о павильоне, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте или в одноименном приложении.

В начале ноября специалисты завершили реконструкцию павильона «Макет Москвы».