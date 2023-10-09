Светошумовая граната взорвалась в аэропорту Домодедово

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Представители аэропорта рассказали, что при досмотре инспектор транспортной безопасности обнаружил в вещах одного из пассажиров предмет, похожий на ручную гранату.

По информации ведомства, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции для дальнейших разбирательств.

«При осмотре выяснилось, что граната не боевая - имитация - и используется для игры в страйкбол. После чего в руках пассажира произошло срабатывание данного устройства, произошел хлопок», - отметила пресс-служба аэропорта.

Мужчину сразу задержали сотрудники полиции. Администрация аэропорта подчеркнула, что на работу воздушной гавани данное происшествие не повлияло. Кроме того, остальные пассажиры не пострадали.

По данным Telegram-канала Mash , задержанный - 54-летний мужчина, которого и раньше привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Ранее прокуратура начала проверку после сбоя в системе выдачи и приема багажа в аэропорту Внуково.