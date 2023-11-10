10 ноября 2023, 16:57

Светофоры украсили в Москве к Новому году по 30 адресам

РИА «Новости»
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Светофоры по 30 адресам в Москве засияют к Новому году. Их украсили специальной подсветкой, сообщили в столичном дептрансе.

Праздничную подсветку будет вино издалека особенно в темное время суток. Водители смогут заранее отреагировать на сигнал светофора и успеть снизить скорость даже во время снегопада или тумана, отметили в ведомстве.

Ожидается, что такая мера поможет снизить количество ДТП, в том числе с участием пешеходов, заключили в дептрансе.

По восточному календарю 2024-й будет годом Зеленого деревянного дракона. В китайской мифологии это существо символизирует власть, благородство и успех, а зеленый цвет - гибкость и податливость. Каким будет грядущий год и каких сюрпризов ждать от огромной рептилии - разобрался «360».

Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
10 ноября 2023, 16:27
Схемы теневого рынка алкоголя по выводу спирта в нелегальный оборот выявили в России
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы выявили две «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя. Речь идет о выводе этилового, медицинского и пищевого спирта в нелегальный оборот без акциза, сообщил РБК.

По данным издания, один из производителей медспирта в период за 2022-й - первое полугодие 2023-го реализовал в адрес таких «технических» компаний 1,27 миллиона дал спиртосодержащих лекарственных средств. При этом, по данным системы мониторинга, 84% от объема закупов (или 1,07 миллиона дал) числятся в остатках у оптовиков.

Вторая «спиртовая» схема Еще одну схему вывода спирта была связана с использованием этого товара для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. При условии, что завод продает его компании, выпускающей такую продукцию, применяется нулевой акциз, объяснил источник РБК.

Ряд компаний с признаками «технических» занимались тем, что завышали на бумаге объемы своего производства, но фактически использовали только часть купленного спирта, в документах однако указывая, что потратили весь. В дальнейшем сэкономленный спирт уходит в нелегальный оборот.

Во время анализа, по информации собеседника РБК, специалисты ФНС обнаружили, что несколько оптовиков, имеющих необходимую лицензию, закупали спиртосодержащие лекарства (обычно это чистый спирт с концентрацией от 70 до 95%) канистрами по 5–20 литров.

Закупки шли регулярно, однако оплачивалась только небольшая часть партии. В системе мониторинга реализация большей части купленного спирта вообще не отражалась, а значилась в остатках на складах оптовиков. При том, что в реальности у этих компаний не было площадей для хранения.

Так удалось выявить признаки «технической» компании с нулевой отчетностью, парой сотрудников в штате, отсутствием реальной предпринимательской деятельности и фактическим отсутствием по юридическому адресу. Время жизни такой фирмы составляло два-три года, потом она либо ликвидировалась сама, либо переставала существовать по решению налоговой как недействующая.

По данным источника РБК, ознакомившегося с результатами анализа, по итогам удалось выявить две схемы вывода спирта в нелегальный оборот.

Суть первой схемы В ходе исследования налоговики изучили работу пяти производителей медицинского спирта и 43 компаний, выпускающих пищевой спирт.

Задача - в обелении всего рынка Анализ алкогольного рынка ФСБ и налоговики начали с этого года. Проверяли в том числе и производителей спирта, указали источники РБК, знакомые с процессом.

ФНС занималась тем, что сопоставляла объемы сырья и выхода готовой продукции. В ходе этой работы удалось выявить звено, на котором происходила смена назначения платежа.

«Потом оставалось установить объем спирта, предназначенного для производства лекарств, парфюмерии, косметики и бытовой химии, но не дошедшего и не использованного в соответствии с заявленным назначением», - пояснил один из источников издания.

«Доходило до 40% от объемов закупленного спирта», - подчеркнул собеседник издания.

В налоговой изданию подтвердили, что проводили анализ алкогольного рынка, в том числе производителей спирта. Главной задачей такой работы, как подчеркнули в ведомстве, было обеление всей отрасли.

«Спирт, который якобы хранился на складе, на самом деле был давно продан за наличные. Сейчас можно без труда купить канистру медицинского спирта в интернете», - подчеркнул источник РБК.

Площадки по выводу спирта на теневой рынок, по данным РБК, находились в Москве, Нижегородской и Самарской областях, Подмосковье и нескольких других регионах страны.

Собеседники издания подчеркнули, что производители этилового спирта были в курсе, что не вся их продукция применяется для создания медицинских и парфюмерно-косметических товаров. А такие нарушения соответствуют статье УК РФ о незаконном производстве и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ФСБ ФНС РФ
10 ноября 2023, 15:48
Наталью Орейро призвали лишить гражданства России после выступления на гей-параде
РИА «Новости»
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Выступившую на Параде гордости ЛГБТ в Буэнос-Айресе Наталью Орейро нужно лишить российского гражданства. Об этом в своем заявлении на имя генпрокурора Игоря Краснова написала сибирская правозащитная группа «Радетель». Участник организации и автор идеи Иван Квасницкий в беседе с «360» отметил, что артистка уже давно занимается пропагандой нетрадиционных отношений, чем нарушает законодательство России.

Он подчеркнул, что до последнего времени творчеством артистки не интересовался, но после ее выступления в Аргентине изучил творчество певицы по открытым источникам и заметил, что пропагандой нетрадиционных отношений Орейро занималась не в первый раз.

«В 2016 году на концерте в Москве она со сцены продемонстрировала флаг, который пропагандирует нетрадиционные отношения. В 2018 году была на передаче, по-моему „Русского радио“, куда пришла в свитере с эмблемой нетрадиционных отношений», - рассказал Квасницкий.

Общественник добавил, что на прошлой неделе Наталья Орейро, уже будучи гражданкой России, выступила на концерте в Буэнос-Айресе после гей-парада.

«Мне кажется, это явное доказательство того, что она регулярно пропагандирует нетрадиционные отношения и нарушает законодательство Российской Федерации и Конституцию. Надеюсь, что властные структуры прислушаются к этим аргументам и примут соответствующие выводы», - добавил собеседник «360».

В опубликованном заявлении «Радетеля» на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей говорится, что артистку также также стоит привлечь к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Впервые о своем желании получить российское гражданство певица и актриса Наталья Орейро заявила в 2019 году во время очередного приезда. Она подчеркнула, что это станет ее ответом на проявленную любовь поклонников.

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении Наталье Орейро и ее сыну Мольо Мерлину российского гражданства в октябре 2021 года. Спустя месяц артистка снова приехала в Россию уже по новому документу и призналась, что хочет организовать концертный тур по стране.

Генпрокуратура РФ ЛГБТ Наталия Орейро
10 ноября 2023, 14:23
Акциз на медицинский спирт назвали методом снижения нелегального алкоголя
РИА «Новости»
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Введение акциза на медицинский спирт приведет к снижению объемов нелегального алкоголя на рынке и поможет легальному производству увеличить свои обороты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Он подчеркнул, что доля легального производства алкоголя в России снизилась из-за выхода на рынок теневых игроков, которые используют в своем производстве этанол, в том числе медицинский спирт.

При этом официальные производители закупают пищевой этиловый спирт, попадающий под акциз, который увеличивается каждый год, что приводит к росту стоимости качественного алкоголя и переходу населения на паленые напитки.

«По традиции акциз каждый год поднимают на 4−5%, в этом году на 5%. В то время, когда сохраняем примерно 30% нелегального оборота. Казалось бы, это нерационально, но бюджету все время нужны деньги, поэтому процесс бесконечный», - заявил Косарев.

Глава Союза производителей алкогольной продукции отметил, что за последние восемь лет доля нелегального оборота спиртного на рынке сократилась более чем в два раза - с 55 до 26,5%. Но это все равно много. По его словам, ситуацию можно исправить, если ввести акциз на медицинский спирт. Это позволит сократить долю нелегалов сразу на 80%.

В начале октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поддерживает идею введения акциза на все виды спирта , производящиеся в стране, включая медицинский. Он добавил, что сейчас инициативу обсуждают с Минздравом, чтобы решение не привело к подорожанию спиртосодержащих препаратов. По словам министра, для этого можно использовать точечные субсидии.

Минздрав Алкоголь Минфин РФ
10 ноября 2023, 13:44
Более 450 брендов примут участие в Московской неделе красоты
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московская неделя красоты пройдет с 9 по 12 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж». Более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из разных стран представят продукцию на этом мероприятии. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Деловая программа включит 50 тематических сессий, в которых примут участие более 100 экспертов.

«Посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, приобрести понравившиеся товары и протестировать услуги», - пояснила заммэра.

Площадь выставки составит шесть тысяч квадратных метров. Ее разделят на четыре зоны: «Красота», «Услуги», «Здоровье» и «Шоу-лекторий». Свою продукцию разместят производители России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии.

Чтобы посетить мероприятие, понадобится предварительная регистрация на сайте проекта. Вход будет бесплатным.

Ранее самозанятых из Подмосковья пригласили на бесплатный образовательный форум 10 октября.

Фестивали Красота Москва 2023

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