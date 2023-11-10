Светофоры украсили в Москве к Новому году по 30 адресам

Схемы теневого рынка алкоголя по выводу спирта в нелегальный оборот выявили в России

Сотрудники ФСБ и Федеральной налоговой службы выявили две «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя. Речь идет о выводе этилового, медицинского и пищевого спирта в нелегальный оборот без акциза, сообщил РБК.

По данным издания, один из производителей медспирта в период за 2022-й - первое полугодие 2023-го реализовал в адрес таких «технических» компаний 1,27 миллиона дал спиртосодержащих лекарственных средств. При этом, по данным системы мониторинга, 84% от объема закупов (или 1,07 миллиона дал) числятся в остатках у оптовиков.

Вторая «спиртовая» схема Еще одну схему вывода спирта была связана с использованием этого товара для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. При условии, что завод продает его компании, выпускающей такую продукцию, применяется нулевой акциз, объяснил источник РБК.

Ряд компаний с признаками «технических» занимались тем, что завышали на бумаге объемы своего производства, но фактически использовали только часть купленного спирта, в документах однако указывая, что потратили весь. В дальнейшем сэкономленный спирт уходит в нелегальный оборот.

Во время анализа, по информации собеседника РБК, специалисты ФНС обнаружили, что несколько оптовиков, имеющих необходимую лицензию, закупали спиртосодержащие лекарства (обычно это чистый спирт с концентрацией от 70 до 95%) канистрами по 5–20 литров.

Закупки шли регулярно, однако оплачивалась только небольшая часть партии. В системе мониторинга реализация большей части купленного спирта вообще не отражалась, а значилась в остатках на складах оптовиков. При том, что в реальности у этих компаний не было площадей для хранения.

Так удалось выявить признаки «технической» компании с нулевой отчетностью, парой сотрудников в штате, отсутствием реальной предпринимательской деятельности и фактическим отсутствием по юридическому адресу. Время жизни такой фирмы составляло два-три года, потом она либо ликвидировалась сама, либо переставала существовать по решению налоговой как недействующая.

По данным источника РБК, ознакомившегося с результатами анализа, по итогам удалось выявить две схемы вывода спирта в нелегальный оборот.

Суть первой схемы В ходе исследования налоговики изучили работу пяти производителей медицинского спирта и 43 компаний, выпускающих пищевой спирт.

Задача - в обелении всего рынка Анализ алкогольного рынка ФСБ и налоговики начали с этого года. Проверяли в том числе и производителей спирта, указали источники РБК, знакомые с процессом.

ФНС занималась тем, что сопоставляла объемы сырья и выхода готовой продукции. В ходе этой работы удалось выявить звено, на котором происходила смена назначения платежа.

«Потом оставалось установить объем спирта, предназначенного для производства лекарств, парфюмерии, косметики и бытовой химии, но не дошедшего и не использованного в соответствии с заявленным назначением», - пояснил один из источников издания.

«Доходило до 40% от объемов закупленного спирта», - подчеркнул собеседник издания.

В налоговой изданию подтвердили, что проводили анализ алкогольного рынка, в том числе производителей спирта. Главной задачей такой работы, как подчеркнули в ведомстве, было обеление всей отрасли.

«Спирт, который якобы хранился на складе, на самом деле был давно продан за наличные. Сейчас можно без труда купить канистру медицинского спирта в интернете», - подчеркнул источник РБК.

Площадки по выводу спирта на теневой рынок, по данным РБК, находились в Москве, Нижегородской и Самарской областях, Подмосковье и нескольких других регионах страны.

Собеседники издания подчеркнули, что производители этилового спирта были в курсе, что не вся их продукция применяется для создания медицинских и парфюмерно-косметических товаров. А такие нарушения соответствуют статье УК РФ о незаконном производстве и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.