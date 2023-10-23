Светодинамический фонтан на юге Москвы закрыли до весны
Светодинамический фонтан в парке Царицыно на юге Москвы будет закрыт до весны. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Закрыли металлоконструкции и оборудование фонтана деревянным каркасом, чтобы не повредить материал воздухоопорного купола. С помощью вентилятора надули защитный купол», - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники парка в течение недели проверят состояние работы насосов, форсунок, гидроизоляции и подсветки. Если будут выявлены неисправности, то детали починят и после ремонта установят обратно.
Кроме того, до открытия сезона за фонтаном проследит дежурный работник. В его обязанности будет входить очистка от снега сооружения и контроль за вентилятором, поддерживающим напор воздуха под куполом.
В ведомстве также отметили, что к началу сезона в этом году в фонтане полностью заменили все внутренние системы. Суммарно обновили около четырех тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля.
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