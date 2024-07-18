Свет временно отключили в Ставропольском крае
Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград — Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров вTelegram-канале.
Он подчеркнул, что без света остались столица региона, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также населенные пункты 18 районов края.
Владимиров подчеркнул, что подачу электричества возобновят в период с 22:00 до 23:00.
Веерные отключения электроэнергии начали вводить в южных регионах России из-за повышенной нагрузки на линии в условиях сильной жары.
Жители начали массово включать кондиционеры и вентиляторы, а предприятия общественного питания перевели холодильники на усиленный режим работы, что привело к рекордному потреблению электричества.
Энергосистемы не выдерживали и выходили из строя. Энергетики объявили о введение веерной системы, чтобы не допустить каскадных аварий инфраструктуры, которые приведут к полному отключению света.
Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград - Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.