Свечи начали убирать с места стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла»
Свечи начали убирать с места стихийного мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».
Свечи были выложены в форме журавлей и надписи «Скорбим. 22.03.24».
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в здание концертного зала, расстреливая всех на своем пути. Они прошли в зал, где ожидалось выступление группы «Пикник» и продолжили расстрел зрителей, после чего подожгли кресла с помощью зажигательной смеси и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. В результате теракта погибли 143 человека , в том числе, трое детей.
СК России сообщил, что следствие нашло доказательства связи террористов украинскими националистами , проанализировав финансовые операции подозреваемых и изучив изъятую и них технику.