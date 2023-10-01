Сварщик пытался сжечь кафе в Екатеринбурге из мести сотрудникам
Житель Екатеринбурга настолько расстроился из-за того, что его выгнали из кафе, что решил сжечь заведение. Для этого он использовал целых два «коктейля Молотова», сообщил Telegram-канал Baza.
«Дамаск» на улице Малышева. Но охрана и сотрудники заведения решили его не пускать.
Тогда екатеринбуржец решил отомстить. Чтобы осуществить план, сварщик попросил своего приятеля довезти его до бензоколонки, а потом подбросить обратно к кафе и ждать за углом.
Купив бензин, мужчина нашел на улице две пустые стеклянные бутылки и соорудил из них «коктейли Молотова». Горловину бутылок он заткнул бинтом. Причем его приятель даже не подозревал, что тот намерен проделать, поэтому, когда они вернулись к кафе, остался его ждать в салоне машины.
«Молотовых» рассерженный клиент кафе швырнул на крышу «Дамаска» и в сторону входа. Но пожара удалось избежать. Сотрудники заведения быстро вызвали полицию. Правоохранители сначала задержали приятеля сварщика, а потом и его самого.
Оказалось, что он был судим, освободился из мест лишения свободы в минувшем апреле и находился под административным надзором. В содеянном задержанный признался. Против него возбудили дело о хулиганстве, заключил источник Baza.