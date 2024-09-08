08 сентября 2024, 15:21

Супругов при разводе призвали консультироваться с психологом

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко внесет в Госдуму законопроект, согласно которому супружеские пары обяжут перед разводом консультироваться у семейного психолога, если у них есть несовершеннолетние дети. Об этом сообщило РИА «Новости».

В случае принятия проекта посещение психолога также будет обязательным, если один из супругов против развода.

В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что сейчас нормы, касающиеся мер по примирению супругов, сводятся только к назначению срока для восстановления отношений. Суд при рассмотрении дела о расторжении брака имеет право дать супругам время для примирения в пределах трех месяцев.

Ранее семейный психолог Сергей Ланг рассказал, что чаще всего браки распадаются из-за сексуальных и финансовых проблем. По его словам, зачастую супруги отдают предпочтение не отношениям, а карьере. Современные семейные пары также много требуют друг от друга и при возникновении разногласий расходятся, добавил эксперт.

Госдума РФ Семья Брак Психология
07 сентября 2024, 12:43
Идею запретить мигрантам перевозить семьи в Россию поддержали в ГД
Global Look Press
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Инициатива о запрете на въезд в Россию членов семей трудовых мигрантов заслуживает внимания. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Васильев, чьи слова привели на сайте партии.

Члены политического объединении с коллегами из других партий совместно с правительством, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями продолжат работу над законодательным урегулированием этого важного вопроса, пообещал Васильев.

«Это запрос наших избирателей», - подчеркнул он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию. Детей переселенцев нужно заставить выучить русский язык, подчеркнул политик.

Спикер ГД Вячеслав Володин назвал приоритетным вопрос наведения порядка в сфере миграционной политики. В этой области уже приняли шесть законов.

Мигранты Семья Россия
06 сентября 2024, 15:26
«Подход красного менеджмента». Почему россияне все чаще переходят с удаленки в офис
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Причины снижения популярности «удаленки» кроются как в намерении работодателей установить более жесткий контроль, так и в желании самих сотрудников, которых не устраивают минусы работы дома. Подробно об этом 360.ru рассказала HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова.

Систему сложно перестроить Она напомнила, что для России характерна офисная работа в рамках так называемого «красного менеджмента».

«В России вообще в целом [распространен] подход „красного менеджмента“. Это когда руководители стараются все контролировать, и они привыкли сверху ставить задачи, это в большинстве своем. Поэтому им проще управлять, когда они видят человека на месте», - объяснила специалист.

Лоикова добавила, что в некоторых системах ни при каких обстоятельствах нельзя вводить удаленную работу из-за риска «слива» данных. В качестве примера она назвала финансовые структуры, которые работают с конфиденциальной информацией.

«Для многих руководителей сложно перестроить систему, и есть такие позиции, такие бизнес-процессы, когда ты не сможешь вывести это на удаленку или на гибрид. Это просто нереально», - подчеркнула эксперт.

По ее словам, многие работники не хотят переходить на удаленку, так как не могут работать из дома.

«Некоторые сотрудники просят вернуться на рабочее место в офис, потому что [кому-то] крайне сложно, а у кого-то просто нет возможности адаптировать бесшумное рабочее место дома», - заявила она.

Существуют и обратные ситуации - ряд сотрудников привыкают к удаленке и возможности путешествовать, но при этом эффективно выполняют свои должностные обязанности.

Молодежь ценит возможность выбора Эксперт посоветовала работодателям давать сотрудникам выбор между удаленкой, гибридом и офисной работой. Возможность выбирать даст компании преимущество в глазах работников.

«Сейчас у нас находятся несколько поколений на рынке труда. Безусловно, молодому поколению гораздо [более] импонирует, когда есть такой выбор и не нарушена свобода этого выбора», - пояснила Лоикова.

HR-специалист предположила, что популярность разных режимов работы будет в дальнейшем зависеть от нескольких факторов, среди которых мнение работодателей станет значительным, но не решающим.

«Я думаю, что все будет решаться не только самими компаниями, но и в целом трендом поведения, экономикой страны и какими-то законодательными нормативами в той и ли иной отрасли», - заключила она.

Ранее сервис «Работа.ру» провел социальный опрос и выяснил , по каким скрытым критериям работодатели отбирают сотрудников. По его данным, 79% компаний могут отказать кандидату из-за возраста.

Рабочие места Работа Бизнес
06 сентября 2024, 11:55
Серьезные нарушения зафиксировали на УИК № 3 в Хабаровске
РИА «Новости»
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В Хабаровске на избирательном участке УИК № 3 на Школьной улице зафиксировали серьезные нарушения. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабаровск».

По его данным, наблюдатели отметили массовый организованный подвоз военнослужащих к урнам для голосования. Это вызывает серьезные вопросы о свободе волеизъявления и подрывает легитимность выборов губернатора, подчеркнули авторы поста.

Также источник «Хабаровска» сообщил, что неизвестный притащил на УИК № 3 скелет.

Единый день голосования стартовал в России 6 сентября. Жители некоторых регионов России выберут губернаторов и депутатов местных парламентов. В 25 субъектах организовали дистанционное электронное голосование, на участие в нем уже подали заявки около 920 тысяч человек.

Единый день голосования Выборы
06 сентября 2024, 08:57
Проект РКН о регистрации блогеров-тысячников удалили с сайта правовых актов
РИА «Новости»
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Роскомнадзор удалил проект о порядке регистрации блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей. Документа больше нет на сайте нормативных правовых актов.

Подготовленный РКН документ о регистрации блогеров-тысячников появился на сайте правовых актов 5 сентября. Согласно проекту, ведомство хочет получать от владельцев блогов и администраторов каналов такую информацию, как название канала и ссылка на него, персональные данные владельцев и IP-адреса их компьютеров.

Документ предполагал, что сведения о наименовании персональной страницы будут общедоступными. Обсуждение проекта планировали завершить до 2 октября, сам документ должен был вступить в силу с 1 ноября 2024 года.

При переходе на необходимую страницу появляется надпись: «Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует».

Роскомнадзор Блогеры

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