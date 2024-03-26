Супруги Блиновские получили материалы уголовного дела

Блогеру Елене Блиновской предъявили статьи об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, полученных преступным путем, и неправомерном обороте платежей. Ее супругу, предпринимателю Алексею Блиновскому, предъявили две статьи: за пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывание.

«После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», - добавили в ведомстве.

По версии следствия, пара легализовала 706 миллионов рублей из 906 миллионов скрытых от налогов доходов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, а позже отправили в СИЗО. Блогер выразила надежду, что ей смягчат меру пресечения. «Королева марафонов» также заявила о своей невиновности и готовности отдать все, чтобы увидеть детей.