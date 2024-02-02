02 февраля 2024, 15:32

Супруга главы Дагестана умерла в реанимации

РИА «Новости»
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Ушла из жизни супруга главы Дагестана Сергея Меликова, сообщило РИА «Новости». По информации агентства, Галина Меликова продолжительное время болела.

О смерти супруги Меликова РИА «Новости» сообщили в администрации главы и правительства Дагестана.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», - уточнил собеседник агентства, не приведя других подробностей.

Галина Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования Меликову, отметив, что память о его супруге навсегда останется в сердцах людей.

Обращение Абдулмуслимова опубликовали в Telegram-канале правительства Дагестана.

«Сегодня тяжелый день для всех нас. Ушла из жизни супруга моего близкого друга, моего брата, Главы нашей республики Сергея Алимовича - Галина Анатольевна Меликова», - указал он.

Абдулмуслимов назвал Галину Меликову высокопорядочной, светлой и доброй женщиной, которая в самые тяжелые периоды была рядом со своим мужем, берегла домашний очаг.

«Я знаю, как по - особенному она относилась к работе мужа на посту главы Дагестана, с какой гордостью она рассуждала об этом», - добавил политик.

Он принес соболезнования Меликову от себя, своей семьи и от всего состава правительства Дагестана.

Дагестан
02 февраля 2024, 15:42
Почти 80% россиян положительно оценили работу Путина
РИА «Новости»
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Президент России Владимиру Путину доверяют 78,9% граждан. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на результаты всероссийского социологического опроса.

Большинство россиян (76,2%) заявили, что одобряют деятельность главы государства. Опрос проводился по телефону с 22 по 28 января, в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

Аналогичное исследование провел ФОМ. Среди респондентов 80% россиян сообщили, что положительно относится к работе президента. Порядка 80% респондентов заявили, что доверяют ему. Опрос проводился 28 января, в нем участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в мире недовольными западными лидерами. При этом рейтинг уважения к Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину неизменно растет.

ВЦИОМ Опросы Интервью Владимир Путин
02 февраля 2024, 15:40
Власти России проработают вопрос с повышением зарплат сотрудников ОПК
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны будут работать над дальнейшим повышением зарплат для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сказал на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» в Туле.

«Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы [для сотрудников предприятий ОПК]», - сказал он.

Также власти займутся решением жилищных вопросов и мер социальной поддержки. Глава государства напомнил о важности работы всех россиян, которые «так или иначе помогают фронту».

Первыми из них Путин назвал медиков. Он подчеркнул, что врачи делают все для поддержки российских бойцов - не только на передовой, но и в военных госпиталях, а также в гражданских медицинских учреждениях.

Зарплаты Владимир Путин
02 февраля 2024, 15:32
Путин отметил особую роль ОПК для достижения победы России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин отметил весомый вклад в достижение победы России со стороны сферы оборонно-промышленного комплекса. На долю ОПК приходится большая часть отечественной промышленности, добавил он.

«Невозможно добиваться побед, если нет разносторонней поддержки. Вклад в общую работу, конечно, вносят предприятия ОПК. Это большая часть нашей промышленности», - подчеркнул президент на встрече с участниками форума «Все для победы» в Туле.

По данным Путина, к ОПК на сегодняшний день относится шесть тысяч предприятий, на которых трудятся три миллиона человек.

Владимир Путин
02 февраля 2024, 14:47
Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» пройдет с 9 по 18 февраля
РИА «Новости»
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В Москве впервые отпразднуют Китайский Новый год. Большой фестиваль пройдет с 9 по 18 февраля, сообщили на сайте столичной мэрии.

Центр города украсят традиционными праздничными фонариками и световыми арками. В Камергерском переулке, на Тверском бульваре и на Новом Арбате состоятся ярмарка, красочное шоу и обучение игре в го.

На выставке-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» на ВДНХ пройдет театрализованное представление. Еще одно масштабное шоу организуют на площадке «Солнце Москвы». Мастер-классы и рассказы о фауне Китая подготовит Московский зоопарк.

Кроме того, в гости к русскому Деду Морозу приедет китайский коллега - волшебник Шань Дань Лаожен. Встретиться с ним можно будет в Московской усадьбе сказочного персонажа.

Подробная информация о празднике и расписание мероприятий можно найти на туристическом сервисе Russpass.

Китаист Светлана Батанова рассказала, что с древних времен смысл Китайского Нового года заключался в воссоединении семьи.

Китай Новый год Москва

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