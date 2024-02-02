Супруга главы Дагестана умерла в реанимации

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О смерти супруги Меликова РИА «Новости» сообщили в администрации главы и правительства Дагестана.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», - уточнил собеседник агентства, не приведя других подробностей.

Галина Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования Меликову, отметив, что память о его супруге навсегда останется в сердцах людей.

Обращение Абдулмуслимова опубликовали в Telegram-канале правительства Дагестана.

«Сегодня тяжелый день для всех нас. Ушла из жизни супруга моего близкого друга, моего брата, Главы нашей республики Сергея Алимовича - Галина Анатольевна Меликова», - указал он.

Абдулмуслимов назвал Галину Меликову высокопорядочной, светлой и доброй женщиной, которая в самые тяжелые периоды была рядом со своим мужем, берегла домашний очаг.

«Я знаю, как по - особенному она относилась к работе мужа на посту главы Дагестана, с какой гордостью она рассуждала об этом», - добавил политик.

Он принес соболезнования Меликову от себя, своей семьи и от всего состава правительства Дагестана.