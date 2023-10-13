Супертеплая погода придет в несколько регионов России в ближайшие дни
В южных районах Сибири и Приморья в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом в комментарии Ura.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Расчудесное бабье лето будет на юге Западной Сибири. В самых густонаселенных районах азиатской части страны: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области», - указал эксперт.
Погода в этих районах, по его словам, будет действительно замечательной - температура поднимется выше 10 градусов. Особенно тепло будет на юге Иркутской области и в Бурятии.
«На всем Приморье температура будет 16… 20 градусов тепла», - добавил Вильфанд.
Потепление, как пояснил специалист, вызвано выраженным антициклоном в районе Байкала. В его теплой части оказались и юг Западной Сибири, и юг Красноярского края, и Хакасия.
«Воздушная масса переносит сюда из Центральной Азии супертеплую погоду», - уточнил он.