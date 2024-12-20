20 декабря 2024, 18:03

Сумма единого пособия в России в 2025 году превысит 17 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Индексацию единого пособия проведут в России с 1 января 2025 года. После повышения на 14,8% средняя сумма превысит 17 тысяч рублей. С таким заявлением на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Трансляцию заседания ведет пресс-служба Кремля.

Министр пояснил что изменение размера выплаты связано с пересмотром прожиточного минимума.

«Единое пособие получает каждый третий ребенок. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей», - заявил Котяков.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии 360.ru назвал недостаточным размер единого пособия.

Она подчеркнула, что для расчета суммы необходимо закладывать полтора минимальных прожиточных минимума , а не один, как это делается сейчас. Останина подчеркнула, что ее комитет ведет переговоры с правительством для решения этого вопроса.

Дети Выплаты в России Россия
20 декабря 2024, 18:25
Симоньян и Преснякова-старшего наградили орденами
РИА «Новости»
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Главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а музыкант Владимир Пресняков-старший был удостоен ордена Почета. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Симоньян Маргариту Симоновну - главного редактора автономной некоммерческой организации „ТВ-Новости“, город Москва», - отмечается в документе.

Кроме того, орденом Дружбы наградили артиста Дмитрий Харатьяна, а орденом «За заслуги в культуре и искусстве» - его коллегу Игоря Верника.

Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов передал вдове генерала Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России.

Награды Владимир Путин Маргарита Симоньян
20 декабря 2024, 17:25
Путин связал защиту семьи с решением долгосрочных проблем демографии
РИА «Новости»
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Тема защиты семьи для рещения проблем демографии в России имеет непреходящий характер. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященного поддержке семей.

«Мы понимаем, что тема поддержки и защиты семьи, ее ценности, престижа, статуса имеет, безусловно, непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере», - отметил он.

Глава государства обратил внимание на то, что далеко не везде меры поддержки семей реализуются в полном объеме, и призвал руководство регионов обратить на это внимание.

По словам Путина, власти должны сделать все возможное, чтобы уменьшить количество проблем многодетных родителей, в частности, необходимо устранить ограничения для них в пенсионных правах.

Российский лидер указал, что на россиянок, удостоенных звания «Мать-героиня», нужно распространить все социальные гарантии, положенные героям труда. Также он предложил повысить доступность социального контракта для многодетных семей и проанализировать эффективность плотного проекта, запущенного ранее в некоторых регионах, по повышению рождаемости.

«Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости», - уточнил президент.

Путин в рамках заседания также заявил, что бизнесу следует принимать активное участие в решении демографических проблем.

Российский лидер в рамках прямой линии в четверг сообщил, что уровень рождаемости в России упал до 1,41%. Это произошло, в частности, из-за снижения числа женщин детородного возраста.

Дети Семья Владимир Путин
20 декабря 2024, 14:45
«Правда на моей стороне». Татьяна Ким — о победе по иску о слиянии активов WB и Russ
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Московской области принял сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле по иску бывшего мужа Владислава Бакальчука об объединении активов WB и Russ. Предпринимательница в Telegram-канале заявила, что правда находится на ее стороне.

«И быть не могло по-другому. Решение о нашем объединении приняли владельцы, РВБ учредили в июле, а ФАС согласовала сделку уже в сентябре. Понимаю, что проще сотрясать воздух, чем реально трудиться. Поэтому, чтоб там ни говорил истец с 1%, знаю точно - закон и правда на моей стороне», - написала она.

Бакальчук назвал решение возмутительным и заявил о готовности подать апелляцию.

«Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию „РВБ“. Решение незаконное, возмутительное и абсолютно нас устраивающее нас. Мы подаем апелляцию, уверен, в вышестоящей инстанции справедливость восторжествует», - отметил он.

Ранее Ким высмеяла версию Бакальчука, что за их разводом и слиянием с компанией Russ стояла романтическая история.

Суд Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
20 декабря 2024, 08:50
Цискаридзе перестал наслаждаться «Щелкунчиком»
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Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что перестал наслаждаться спектаклем «Щелкунчик». Причины такого отношения он объяснил в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«Я уже давно не наслаждаюсь „Щелкунчиком“, потому что это моя каждодневная жизнь. Но мне кажется, сколько будет существовать мир, будет существовать „Щелкунчик“. Закончить это невозможно. Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», - признался Цискаридзе.

Артист добавил, что его группа начинает работать уже в сентябре.

«Потому что это дети, это школа, каждый год те, кто был вчера мышами, играют вальс, а солдатики - становятся мышами. Каждый год мы начинаем новую труппу. В театрах работа очень легкая, ну, сменились 10 или 15 человек, а у нас - все. И мы с нуля делаем заново эту работу. Если честно, это безумно сложно, в какой-то момент кажется, что ты сходишь с ума», - отметил педагог.

Ранее Цискаридзе возмутился из-за повышения цен на билеты в государственных театрах.

Работа Спектакль Театры Новый год Артисты

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