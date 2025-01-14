14 января 2025, 18:56

Сумевших перехитрить телефонных мошенников россиян предложили премировать

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением премировать людей, сумевших обхитрить телефонных мошенников. Копия документа поступила в распоряжение 360.ru.

«Помощь граждан в борьбе с телефонными мошенниками крайне полезна. Но сейчас у большинства россиян нет мотивации помогать правоохранительным органам в этой работе», - объяснили парламентарии.

За информацию, которая поможет задержать аферистов, предложили награждать суммой в районе 100 тысяч рублей. По мнению депутатов, это также поможет снизить число диверсий, связанных с поджогами государственных объектов за вознаграждение.

Они привели пример, когда мошенники сами лишились денег. В декабре прошлого года злоумышленники потребовали от жителя Камчатки поджечь полицейскую машину, но тот заставил их сначала перевести аванс - 70 тысяч рублей, - а после перестал выходить с ними на связь.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев призвал меньше говорить по телефону с незнакомыми людьми, чтобы снизить риск стать жертвой телефонного мошенничества. Он добавил, что все аферисты будут «гореть в аду».

МВД РФ Мошенничество Депутаты Деньги Полиция
14 января 2025, 19:52
Путин рассказал о впечатляющих успехах Крыма с момента воссоединения с Россией
РИА «Новости»
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Крым и Севастополь добились значительных успехов по многим направлениям с момента воссоединения с Россией. Об этом президент Владимир Путин заявил во время совещания по вопросам социально-экономического развития республики.

«За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов», - сказал глава государства, добавив, что оба региона имеют серьезное, стратегическое значение для страны.

Российский лидер заметил, что в первую очередь возросло качество жизни на полуострове, развилась социальная сфера и базовые отрасли экономики. По словам Путина, на это выделяют большие средства, использование которых нужно строго контролировать.

Объемы регионального валового продукта в Крыму и Севастополе за последние десять лет выросли в разы.

«В Крыму - в 3,7 раза, а в Севастополе - аж в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития», - отметил Путин.

Президент России добавил, что с 2014 по 2024 годы Крым посетили больше 20 миллионов туристов. Туристическая инфраструктура полуострова качественно обновляется.

Во время совещания Путин также указал на необходимость более активно вести расчистку побережья Черного моря от мазута. Соответствующее поручение лидер государства дал правительственной комиссии.

Крым Севастополь Владимир Путин
14 января 2025, 18:28
Россиян предупредили о риске пожизненной ренты
РИА «Новости»
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В России начала набирать популярность пожизненная рента, в Сети много объявлений об услугах сиделок в обмен на договор о получении квартиры после смерти собственника. Юрист Ольга Федорова на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказала, чем рискуют одинокие пенсионеры, соглашаясь на подобное.

Правозащитник согласилась, что не исключен риск, что после подписания договора сиделка будет заинтересована в скорейшем уходе собственника из жизни.

«Такой риск не исключен. В тех объявлениях указывается, что для заключения договора рассматриваются одинокие пенсионеры и не имеющие родственников. То есть плательщик ренты пытается заранее себя оградить от претензий потенциальных наследников. Его действия будет сложно проконтролировать», - сказала она.

Федорова отметила, что проверить таких людей практически невозможно.

«Тут психология и человеческий фактор, законными способами выяснить все это практически невозможно. Мошенники профессионально входят в доверие, поэтому риск для одиноких людей крайне велик», - добавила она.

Ранее банду черных риелторов поймали в Москве на убийстве стариков ради квартир.

Мошенничество
14 января 2025, 13:15
В Москве мужчина снял видео с брошенным в электричке псом и столкнулся с хейтом
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В Москве мужчина столкнулся с негативными комментариями в социальной сети после того, как не смог найти хозяев для брошенной кем-то собаки в электричке. Об этом он рассказал 360.ru.

Житель столицы по имени Аркадий объяснил, что утром 11 января ехал на работу в Москву на электричке. В вагоне увидел забившуюся в угол собаку, рядом с которой лежал пакет с заветренным кормом и открытая пачка пеленок.

«Скорее всего, у собаки была проблемы с ногами. Попытался найти кого-то из знакомых, кто встретит собаку на Ярославском вокзале и забрать ее, ни у кого не получилось», - отметил он.

Аркадий снял пса на видео, чтобы привлечь небезразличных людей, у которых есть возможность забрать питомца. Однако пользователи Сети обвинил мужчину в том, что он не взял пса к себе.

«А сам я ехал на работу, где нахожусь на испытательном сроке. Вряд ли начальство одобрило бы мой поступок. Опоздать тоже не мог. Еще один мужчина в вагоне гладил собаку, пытался поднять, она его цапнула. Я к собакам отношусь с осторожностью», - объяснил он.

Ранее жильцы одного из ЖК в Петербурге смогли забрать пса у жестокого хозяина. Мужчина регулярно избивал животное.

Соцсети Собаки Животные Мужчины
14 января 2025, 04:09
Суд в Москве обязал мэрию приобрести жилье женщине, родившейся в ссылке
Unsplash
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Пресненский районный суд Москвы обязал департамент городского имущества (ДГИ) столицы предоставить пенсионерке Елизавете Михайловой, родившейся в ссылке, социальную выплату на приобретение жилья. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е.С. и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора», - рассказал собеседник агентства.

Отец женщины в 1930-е годы работал в Азербайджане по дипломатической линии. Тогда он получил жилье рядом со станцией Вешняки. Но в 1937 году его арестовали за участие в контрреволюционной организации, осудив на восемь лет. Михайлова родилась в месте его ссылки.

По словам женщины, власти много раз отказывали ей в первоочередном праве на квартиру в городе, где ее родители жили до ареста, пока к делу не подключилась столичная прокуратура.

Суд удовлетворил исковые требования пенсионерки и надзорного ведомства к ДГИ, обязав мэрию Москвы обеспечить женщину жильем.

Ранее эксперт по недвижимости Анна Дягилева рекомендовала покупателям жилья зачислять деньги только на эскроу-счет , чтобы в случае остановки стройки вернуть средства.

Суд Прокуратура РФ Пенсионеры Женщины Россия Москва Квартиры

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