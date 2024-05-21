Суды в России стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых

Семейные союзы должны строиться на сочетании противоположностей и управляемом конфликте, но не на домашнем насилии. Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская дала 360.ru первое большое интервью за два года и призвала наказывать за публичные призывы к порке розгами.

Поклонская заявила, что пары строятся на отзеркаливании - каждый находит в партнере то, чего ему самому не хватает. Абсолютно одинаковым людям, по ее мнению, сложно ужиться вместе.

«Нужен какой-то хоть маленький, хоть минимальный, не то чтобы конфликт, а нормальный, управляемый конфликт. Вот именно управляемый. Когда есть интерес, когда есть какое-то противодействие», - сказала Поклонская.

Насилие в семье Однако экс-прокурор уточнила - речь идет не о домашнем насилии. Она выступила категорически против угнетения и раскритиковала бизнесмена Германа Стерлигова за призывы бить жен розгами.

«То, о чем он говорит публично на камеру и глядя вам в лицо, я считаю, что это нарушение закона - публично призывать к насилию по гендерной принадлежности, обзывать женщин рабами, говорить, что необходимо их бить», - сказала она.

По мнению Поклонской, такие заявления содержат признаки противоправного деяния, и следует ответить на них соответствующим образом. Она сказала, что публично высказанная позиция бизнесмена не соответствует объявленному в России курсу на традиционные ценности и поддержку семьи. Собеседница 360.ru предположила, что многие поддержали его не из одобрения, а из страха затрагивать настолько болезненную тему, и увидела в сложившейся ситуации важное противоречие.

«Мы говорим, что политика нашего государства настроена на то, чтобы женщина приносила деток, традиционной ценности, чтобы семья увеличивалась, чтобы женщина не чувствовала себя в каком-то плохом униженном состоянии и спокойно создавала семью и рожала детей. А если такое отношение со стороны мужчин? Ну как же это так, противоречие», - заявила она.

Поклонская призвала относиться к женщинам уважительно, тогда они захотят рожать больше детей. По ее мнению, пропагандирование неравного отношения и унижения женщин противоречит позиции президента России Владимира Путина.

Принцип отзеркаливания Мир, по ее мнению, устроен, как компьютерная программа - на основе бинарной системы. Поклонская заявила, что на противодействии черного и белого, хорошего и плохого рождалось что-то новое. Она заявила, что так происходит не только на глобальном уровне, но и в отношениях между людьми.