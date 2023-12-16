Судимым за педофилию захотели запретить посещение школ и детских площадок

Если закон примут, судимым за педофилию запретят выезжать за установленные судом пределы территории и посещать предназначенные для детей и подростков заведения, в том числе медицинские, спортивные, санаторно-курортные и культурные организации. Исключение сделают для поднадзорных, у которых есть дети, если тем необходимо сопровождение.

Авторы проекта пояснили, что судимые за педофилию граждане могут представлять опасность для несовершеннолетних.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать учителями и тренерами. По ее словам, людям, имеющим криминальное прошлое, можно дать возможность преподавать в школах и университетах. Благодаря этой инициативе многие бывшие заключенные получат шанс на новую жизнь, указала Волынец.