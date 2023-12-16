16 декабря 2023, 18:35

Судимым за педофилию захотели запретить посещение школ и детских площадок

РИА «Новости»
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете на посещение детских площадок и школ лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Документ опубликовали в электронной базе ГД.

Если закон примут, судимым за педофилию запретят выезжать за установленные судом пределы территории и посещать предназначенные для детей и подростков заведения, в том числе медицинские, спортивные, санаторно-курортные и культурные организации. Исключение сделают для поднадзорных, у которых есть дети, если тем необходимо сопровождение.

Авторы проекта пояснили, что судимые за педофилию граждане могут представлять опасность для несовершеннолетних.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать учителями и тренерами. По ее словам, людям, имеющим криминальное прошлое, можно дать возможность преподавать в школах и университетах. Благодаря этой инициативе многие бывшие заключенные получат шанс на новую жизнь, указала Волынец.

Дети Школы Педофилы Запреты
16 декабря 2023, 16:48
Автора «Бандитского Петербурга» похоронили на Смоленском кладбище
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В Санкт-Петербурге похоронили автора «Бандитского Петербурга», основателя Агентства журналистских расследований и «Фонтанки» Андрея Константинова. Об этом сообщило издание 78.ru.

Панихида прошла в здании Новой сцены Александринского театра, затем в Смоленской церкви состоялось отпевание. Журналиста похоронили на Смоленском кладбище. Константинову оказали воинские почести как подполковнику запаса.

Журналист ушел из жизни в Северной столице 13 декабря. Ему было 60 лет. Писатель Андрей Кивинов назвал его смерть большой потерей для всего Петербурга. Он рассказал, что вместе с Константиновым хотел написать книгу, но не успел.

Смерть журналиста шокировала композитора Игоря Корнелюка. По словам музыканта, писатель долго скрывал свое тяжелое заболевание. Певец напомнил, что Константинов был удивительным, креативным человеком и настоящим патриотом.

Санкт-Петербург Журналистика Писатели
16 декабря 2023, 15:46
Почти 40 парков в Москве украсили к Новому году
РИА «Новости»
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В Москве к Новому году украсили 39 парков. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Глава города рассказал, что в этом году парк Горького отличается «атмосферной иллюминацией». музей-заповедник «Царицыно» украсили инсталляцией в духе Российской империи - там установили корону, карету, Царь-пушку и Царь-колокол. Тысячи огней, световые композиции и сверкающие катки сделали парки сказочными.

«Вся эта красота будет радовать горожан до февраля», - написал Собянин.

В «Сокольниках» установили инсталляции «Музыкальный лес» и «Стиляги», добавил мэр.

Подмосковные парки получат знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отметку вручат за подготовку локаций к Новому году, яркие украшения и креативные елки. Победителей определит Московская областная дирекция по развитию парков. Лучшие локации станут точками притяжения гостей и жителей региона.

Новый год Сергей Собянин Москва 2023
16 декабря 2023, 14:31
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею Макаров
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Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба красно-белых.

«ХК „Спартак“ скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» - написали представители клуба.

Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды брала золото на чемпионатах СССР. Всего в составе московского «Спартака» хоккеист провел 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл кубок СССР.

«Соболезнования родным и близким»; «Пусть земля ему будет пухом»; «Печально», - написали в соцсети фанаты спортсмена.

Информация о времени и месте похорон хоккеиста пока не появилась. Причина смерти пока неизвестна.

Спортсмены СССР Спартак Хоккей Золото
16 декабря 2023, 14:24
«Рост правонарушений». В Госдуме призвали воссоздать ФМС
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Количество правонарушений, совершенных в России приезжими, за последнее время увеличилось. Миграционный вопрос становится все острее и вызывает напряжение в обществе. О том, как можно решить связанные с миграцией проблемы, «360» рассказал депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, число таких преступлений выросло на 21%. Большая часть из них фиксировалась в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.

Приезжающие в Россию иностранные граждане после совершения преступлений зачастую чувствуют свою безнаказанность, потому что надеются на помощь диаспоры, отметил Бастрыкин.

Из-за проблем в миграционной сфере в обществе нарастает напряженность, эксперты все чаще отмечают необходимость решения наболевших вопросов. С 2004 года за тему миграции отвечала отдельная служба, в 2016 году ее полномочия передали МВД. Депутат Колунов предложил создать новую структуру, которая бы решила связанные с мигрантами вопросы, делая упор на их обучение и ассимиляцию в обществе.

Далее - его прямая речь.

Федеральная миграционная служба (ФМС) была упразднена в 2016 году. Тогда не было ни такого количества мигрантов - сейчас только «в белую» их более 10 миллионов - ни такого количества правонарушений. Последние месяцы мы видим рост правонарушений, и пора это прекращать.

С этой целью необходимо воссоздать единый орган, занимающийся вопросами миграции и имеющий все необходимые полномочия, и не только контрольно-надзорные, но и воспитательные. Мигрантам нужно помогать в ассимиляции, учить их языку, традициям, правилам нашего общества. Такую задачу поставил президент во время итогов года, и мы, законодатели, будем работать над ее выполнением.

Мигранты Преступления Депутаты

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