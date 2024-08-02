02 августа 2024, 12:03

Судебным приставам разрешили применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие

РИА «Новости»
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Совет Федерации одобрил закон, который дает право судебным приставам применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Действующий закон «Об органах принудительного исполнения РФ» дополнили нормой о том, что сотрудники органов принудительного исполнения могут применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу в установленных законом случаях.

Речь идет также о применении электрошоковых устройств, аэрозольных устройств, наручников, резиновых палок.

Если ранее огнестрельное оружие могли использовать лишь судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, то теперь этим правом наделили и других сотрудников ФССП. Они будут обязаны не менее раза в год проходить проверку на пригодность к таким действиям.

Законы Оружие
02 августа 2024, 13:08
Проект закона об обязанности родителей содержать детей до 23 лет объяснили в Госдуме
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об обязанности родителей содержать детей до 23 лет. Суть инициативы в беседе с 360.ru объяснил депутат Алексей Диденко.

По его словам, такая планка связана с тем, что именно 23 года являются предельным возрастом для получения высшего образования после средней школы.

«Здесь речь о том, чтобы граждане занимались образованием, особенно на бюджетных местах. Они не должны параллельно работать, искать средства к существованию и пропитанию. Считаем правильным, чтобы детей из гнезда выбрасывали не в 18 лет, а если они поступили в вуз, немного продлить этот период до конца обучения», - отметил парламентарий.

Отдельно депутат отметил, что случаи, когда дети могут подать в суд на родителей за плохое содержание, единичны и несвойственны российской культуре.

В документе отмечается, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов их размер определит суд , причем в твердой денежной сумме.

Законы Оружие
02 августа 2024, 11:39
Генпрокуратура усмотрела риски для россиян в новом законе о миграционном контроле
РИА «Новости»
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Расширение полномочий полиции в том виде, в котором оно предусмотрено новым законом о миграционном контроле, может привести к нарушению прав законопослушных россиян. Об этом предупредил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов. Его слова привел «Коммерсант».

Согласно новому закону, полиция сможет проникать в дом или квартиру без согласия проживающих там людей, просто на основании того, что там может находиться нелегальный мигрант. По мнению Завалунова, это может нарушить конституционное право россиян на неприкосновенность жилища.

Кроме того, полиция должна будет проинформировать прокурора о подобных действиях в течение трех суток, а не одних, как обычно делается в таких случаях.

«Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан», - подчеркнул Завалунов.

Он призвал депутатов и сенаторов доработать проект, прежде чем отправлять его на подпись президенту.

Ранее участники специальной военной операции записали видеообращение к мигрантам , в котором призвали их соблюдать российские законы.

Генпрокуратура РФ Мигранты Законы
02 августа 2024, 11:27
Дикообраз устроил побег из зоопарка под Петербургом
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В ночь на 2 августа жители Ленинградской области заметили дикобраза, который прогуливался неподалеку от домой в Всеволожском районе. Позднее стало известно, что животное сбежало из зоопарка в «Охта парке», сообщили 360.ru очевидцы происшествия.

Первым дикобраза заметил мужчина, который гулял с собакой. Он вызвал экстренные службы, которые связались с администрацией «Охта парка». Но там отказались забирать животное до утра и предложили, чтобы оно просто «погуляло» до утра.

В итоге неравнодушные соседи поймали дикобраза, отвели его в укромное место, накормили, а в два часа ночи за ним все-таки приехали работники зоопарка. Теперь местные жители в беседах между собой радуются, что им будет, что вспомнить в старости, а также тому, что в «Охта парке» нет медведей.

Ранее из торгового центра в Китае сбежали сотня хаски. Спустя час псов удалось вернуть на место.

Ленинградская область Животные Зоопарки Парки
02 августа 2024, 10:10
Ефимов: москвичи получили квартиры по программе реновации в 44 жилых комлексах в ВАО
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С момента запуска программы реновации более 20 тысяч жителей Восточного административного округа столицы получили квартиры в новых 44 жилых комплексах, возведенных в 12 районах округа. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что шесть лет назад по решению мэра Сергея Собянина на востоке города под заселение передали первую новостройку по программе реновации.

«Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах», - отметил Владимир Ефимов.

Всего в рамках запущенной программы новое жилье получат 210 тысяч горожан из 1062 домов.

«Город придерживается набранного темпа реализации программы реновации и продолжает активно заниматься возведением жилья на востоке столицы. Сейчас в округе 41 дом находится в стадии строительства, для еще 54 жилых комплексов готовится проектная документация», - рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все новые квартиры уже готовы к заселению. Строители провели там полную отделку по стандартам программы реновации, установили светильники, розетки, сантехнику и кухонные плиты. Доставить вещи на новое место жительства москвичам поможет сервис «Помощь при переезде».

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что договоры о заселении в возведенные дома на востоке столицы уже заключили 21,13 тысячи человек.

«В Северном Измайлове правообладателями современного жилья стали почти 5,8 тысячи человек, в Измайлове - более 4,6 тысячи, а в Перове - свыше 2,7 тысячи», - подчеркнул он.

Недвижимость Реновация в Москве Москва Квартиры

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