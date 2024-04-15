15 апреля 2024, 20:27

Судебные приставы смогут применять оружие

РИА «Новости»
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Судебные приставы-исполнители и дознаватели смогут применять оружие и спецсредства, законопроект о наделении такими полномочиями сотрудников ФССП одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в комиссии.

Собеседник агентства заявил, что законопроект одобрен. С инициативой разрешить сотрудникам органов принудительного исполнения ношение огнестрельного оружия и специальных средств выступил Минюст России. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В пояснительной записке значится, что Минюст должен определить перечень должностей, у которых будут полномочия «на применение на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия».

В России 4,9 миллиона человек не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили в ФССП в конце декабря прошлого года. По сравнению с 2022 годом количество невыездных должников снизилось.

Долги Россия Оружие
15 апреля 2024, 19:47
Ушибы и ссадины. Мужчина избил школьника на детской площадке в Домодедове
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Мужчина избил школьника на детской площадке в Домодедове. Мальчик получил ушибы и ссадины, сообщила «360» мать пострадавшего.

«Ребенок принес на площадку игрушечный нож, пластиковый. <…> Меня там не было. <…> Из взрослых никого там не было. Дети большие, они сами гуляют», - подчеркнула мать ребенка.

Отец другого школьника посчитал игрушечный нож угрозой для его сына и нанес мальчику несколько ударов. Родители потерпевшего обратились с заявлением в местный отдел полиции. Правонарушителя задержали для дальнейшего разбирательства.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

«Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту», - сообщили в ведомстве.

В Балашихинской гимназии № 11 старшеклассники избили подростка. По словам матери пострадавшего, поводом стало то, что ее сын нецензурно выразился на видео девочки, которая проходила по лестнице. Она отметила, что ее сын извинился еще несколько раз прилюдно, однако, дождавшись перемены, старшеклассник все равно напал на него.

Дети Школьники Полиция
15 апреля 2024, 18:45
Иностранцам могут запретить покупать оружие в России
РИА «Новости»
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В ГД внесли законопроект о запрете на приобретения оружия иностранными гражданами на территории России. Документ опубликовали в электронной базе Госдуме.

«Законопроектом предлагается внести <…> изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами», - сообщили авторы пояснительной записки, депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.

Депутаты отметили, что оружие является источником повышенной опасности. По их словам, необходимо ограничить возможности иностранных граждан на покупку и ввоз оружия в РФ.

Украинцы начали продавать трофейное российское оружие и взрывчатку преступникам. Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех торговцев в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

Депутаты Россия Оружие
15 апреля 2024, 17:26
Трудоустраивать иностранцев по патентам временно запретили в Крыму
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В Крыму на полгода запретили устраивать на работу иностранных граждан, работающих на основе патентов, «в определенные сферы». Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подписал соответствующий указ. В перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется запрет, - 35 пунктов. Это, в частности, растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство, добыча прочих полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), деятельность в области образования, спорта, отдыха и развлечений и так далее.

Согласно другому указу , в патенте на временную работу для мигрантов теперь будут указывать их профессию.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. <…> Совместно с МВД по Республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию», - отметил Аксенов.

Он пояснил, что правоохранители выявили в Крыму более 500 нарушителей миграционного законодательства, из которых около 100 незаконно работали. По мнению главы республики, трудовая миграция должна «стать более контролируемой», а нарушители закона - гарантированно выдворяться из страны. Инициативы по ужесточению ответственности для мигрантов, нарушивших законы в России, подготовят до 1 мая.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов в РФ.

Мигранты Крым Запреты Рабочие места Работа Сергей Аксенов
15 апреля 2024, 17:23
Правительство поддержало закон о двойной пенсии для детей-инвалидов
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Российское правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на копию распоряжения кабмина.

Дума приняла в первом чтении проект по которому детям-инвалидам и инвалидам с детства будет выплачивать двойную пенсию по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности. Закон распространяется на тех, чей родитель погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО.

В настоящее время право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев. Как отмечали в Думе, важно поддерживать семьи героев, обеспечивать им право на достойную жизнь.

Ранее депутаты предложили ввести запрет взысканий выплат за СВО при банкротстве. Пока участники спецоперации, проходящие процедуру банкротства, не могут воспользоваться своими денежными выплатами. Авторы инициативы - парламентарии Дмитрий Вяткин и Ирина Рукавишникова. Правительство поддерживает законодательную инициативу, но при условии ее доработки.

Пенсия Законы Выплаты в России Семья Депутаты Россия

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