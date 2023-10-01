«Судьбоносная встреча»: рунический гороскоп на первую неделю октября для одиноких

По его словам, на территории Мневниковской поймы планируют построить более 11 километров дорог. Кроме того, рабочий процесс уже начался: возводят бетонные опоры, собирают металлоконструкции и ведут земляные работы.
«В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется возведение эстакады через северо-западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники и Проектируемый проезд № 1165», - отметил Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в городе думают и о удобстве пешеходов, поэтому для них возведут надземный переход через улицу Нижние Мневники и подземный - на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и 1166. При помощи таких преобразований на этих участках получится соединить набережную Москвы-реки и территорию около станции «Мневники» Большой кольцевой линии метро.
Заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов напомнил, что автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева также в активной фазе строительства.
«Идет возведение и бетонирование опор моста со стороны района Фили, а со стороны поймы сооружение опор завершено. На площадку завезены металлоконструкции, строители приступили к их сборке и установке. Длина моста составит 232 метра», - уточнил Андрей Антипов.
Он заявил, что еще ряд конструкций, которые направлены на улучшение качества жизни жителей Мневниковской поймы, на стадии проектирования. Например, мост для автомобилей в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих пойму с парком «Фили» и Крылатским.
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России, по мнению авторов материала, стало якобы выгодно посеять панику и «обострить психоз» по поводу клопов именно перед Играми, которые состоятся летом во французской столице. Таким образом РФ «ответила» на введенные против нее санкции после начала спецоперации на Украине, добавили авторы статьи.
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«Более чем для 500 ребят прошло масштабное мероприятие, на котором они смогли посетить семь практических мастер-классов поваров известных ресторанов и кафе Москвы, встретиться с работодателями и принять участие в кулинарном турнире и квизе», - поделилась она.
В рамках мероприятия студенты приготовили холодные закуски, горячие блюда, элитные десерты, а также испекли яблочный пирог и два вида багета - с томатом и с зеленью. Кроме этого, опытный бариста научил студентов готовить капучино, латте, раф и другие кофейные напитки.
Изюминкой программы стал мастер-класс от су-шефа известного ресторана и выпускника Первого московского образовательного комплекса Михаила Иванова. Вместе с ним будущие профессионалы приготовили куриный рулет и гарнир из цветной капусты в виде пюре и слайсов, маринованных в зеленом масле.
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