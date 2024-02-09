Судам разрешили банкротить зарубежные компании с бизнесом в России

Верховный суд допустил возможность введения процедуры банкротства российскими судами в отношении зарубежных юридических лиц, которые имеют с Россией «тесную связь». Об этом сообщил « Интерфакс », сославшись на определение судебной инстанции, вынесенное коллегией по экономическим спорам.

«Действующее национальное законодательство не исключает возбуждение российским судом процедуры несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора, <…> так и на стороне должника», - отмечается в документе.

Судебная коллегия постановила, что наличие либо отсутствие упомянутой связи должника с Россией станет ключевым моментом при разрешении вопроса о том, входит ли процедура банкротства в компетенцию суда. На тесную связь могут указывать, в частности, значительное количество сделок в России, большая часть россиян среди кредиторов, ориентация коммерческой деятельности на находящихся в стране лиц.

Процедура банкротства может затронуть как все активы, так и только то имущество, которое расположено в России.

Ранее стало известно, что россиянам по внесудебной процедуре банкротства за три года списали долги на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.