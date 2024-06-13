Суд закрыл слушания по делу Беркович и Петрийчук

Судья Юрий Массин заявил о четырех опубликованных в интернете высказываниях с угрозами в адрес свидетелей. Прессе распечатки не предоставили.

По словам адвоката Ксении Карпинской из представленных материалов не следует, что в адрес участников заседания поступают угрозы, а также нельзя понять, где и кем они были опубликованы, что нарушает установленный порядок представления доказательств. Она отметила, что распечатки представили в суде именно тогда, когда свою позицию должна была представлять сторона защиты.

«Я считаю, что это для того, чтобы лишить нас состязательности сторон, а именно предоставлять свои доказательства в том же виде, в тех же объемах и на тех же основаниях, что были представлены прокуратурой, что нарушает статью 15 Уголовно-процессуального кодекса», - заявила Карпинская.

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