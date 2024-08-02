Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
В Москве суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации приготовления убийства. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», - указали в сообщении.
Суд уже закрыл процесс по избранию меры пресечения для сенатора, который лично присутствует на заседании.
Правоохранители задержали Дмитрия Савельева днем 2 августа. По версии СК, против сенатора возбудили дело по факту приготовления к убийству.
По предварительным данным, в августе 2023 года в Москве он поручил организовать убийство предпринимателя , пообещав вознаграждение. Найти киллера он попросил своего знакомого.
Согласно представленным данным, объем выпуска томатных паст и пюре с 2019 по 2023 год увеличилось на 15,4% - с 197 до 227 тысяч тонн. Сюда же относятся томатные соки, соусы, кетчупы и консервированные помидоры.
При этом 35% помидоров на российском рынке привезены из Азербайджана и Туркменистана. Доля отечественных огурцов, к слову, значительно выше и составляет 95%.
По мнению авторов материала, это связано с действующими с 2014 года санкциями, которые распространились на продовольствие. Тогда инвесторы начали открывать теплицы для производства огурцов, которые быстро приносят больший урожай, чем помидоры.
После наполнения рынка тепличные хозяйства начали вкладываться в производство красных овощей, постепенно отказываясь от дополнительных инвестиций в тепличные огурцы.
В начале января с выращиванием помидоров в условиях Крайнего Севера ознакомился президент России Владимир Путин. Он посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» в Анадыри.
Впервые выращенные помидоры глава государства назвал приличными, оценивая их размеры.
Взрослые привели девочку на прием дерматовенерологу с жалобами на утолщение кожи на подошвах стоп и ладонях. Медик выяснил, что ребенок развивается и растет нормально, не имеет сопутствующих заболеваний и аллергии.
В ходе обследования дерматолог выявил у пациентки редкую генетическую аномалию - кератодермию Унны-Тоста. В ходе разговора с родственниками девочки врач установил, что такие же проблемы были у ее матери и бабушки. При этом они никогда за помощью не обращались, а просто использовали крем с мочевиной.
«Этот случай интересен наглядной демонстративностью в поколениях и относительной редкостью», - подчеркнули в Минздраве.
Ранее врачи МОНИКИ помогли пациенту с редким хроническим заболеванием кожи.
«Какая-то у вас ошибка», - заявил хозяин коз.
По его словам, ветеринарная служба не могла подать в суд , поскольку поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы.
Мужчина уточнил, что коз у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20. Затруднившись назвать точное количество, пенсионер уточнил, что знает всех своих животных по кличкам и «в лицо», а вот в численности путается.
Также он отметил, что ему нет дела до иска в суд.
«Плевать мне на все это!» - подчеркнул собеседник 360.ru.
Хозяин коз задался вопросом, чем его питомцы хуже коров или собак, которых пускают гулять.
В разговоре с 360.ru он также рассказал, что сейчас находится в Ялте на отдыхе и добавил, что хочет сделать городу подарок в виде больших часов на склоне горы, но ему пока не разрешают этого сделать, поскольку приглянувшаяся ему зона заповедная.
Ранее стало известно, что суд запретил другому жителю Москвы держать в квартире 30 кошек.