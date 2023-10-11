Суд взыскал с Тинькова 20 миллионов рублей по иску Дерипаски

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«Суд признал оскорбительными, не соответствующими действительности, порочащими достоинство, честь и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, которые распространил Олег Тиньков. Кроме того, суд обязал Meta Platforms* удалить опубликованную информацию, а Тинькова - опубликовать опровержение на странице в соцсети», - сказал он.

Мельников подчеркнул, что сумма исковых требований составила 20 миллионов рублей, которые взыскали с Тинькова. В случае неисполнения требований ответчиками судебная неустойка составит 100 тысяч рублей за каждый просроченный день.

«Привлечение к ответственности за клеветнические и фейковые заявления, как мы считаем, в интересах общества. Деньги пойдут на благотворительность», - добавил адвокат.

Олег Дерипаска подал в суд на Тинькова в августе 2022 года за обвинения в соцсети.

*Компания Meta признана экстремистской в России.