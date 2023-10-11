Суд взыскал с Тинькова 20 миллионов рублей по иску Дерипаски
Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta Platforms*. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат истца Алексей Мельников.
«Суд признал оскорбительными, не соответствующими действительности, порочащими достоинство, честь и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, которые распространил Олег Тиньков. Кроме того, суд обязал Meta Platforms* удалить опубликованную информацию, а Тинькова - опубликовать опровержение на странице в соцсети», - сказал он.
Мельников подчеркнул, что сумма исковых требований составила 20 миллионов рублей, которые взыскали с Тинькова. В случае неисполнения требований ответчиками судебная неустойка составит 100 тысяч рублей за каждый просроченный день.
«Привлечение к ответственности за клеветнические и фейковые заявления, как мы считаем, в интересах общества. Деньги пойдут на благотворительность», - добавил адвокат.
Олег Дерипаска подал в суд на Тинькова в августе 2022 года за обвинения в соцсети.
*Компания Meta признана экстремистской в России.