Суд вынес приговор владельцу сгоревшего приюта в Кемерове
Заводский районный суд Кемерова приговорил владельца и организатора сгоревшего частного приюта в Кемерове Андрея Смирнова к пяти годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в объединенном пресс-центре судов.
«Суд приговорил подсудимого к пяти годам колонии общего режима», - указали в сообщении.
Следствие установило, что бизнесмен с 2019 года арендовал помещение для приюта. Он оказывал услуги маломобильным и престарелым гражданам, не зная, что здание не соответствует требованиям пожарной безопасности. Сотрудники приюта работали без трудовых договоров, контрактов на оказание услуг Смирнов не заключал.
В конце декабря 2022 года в кемеровском приюте произошел пожар. Пламя охватило площадь в 180 «квадратов», жертвами стали 22 человека и еще шестеро пострадали.
Позднее правоохранители задержали пожарного инспектора Романа Плета, который проводил в приюте профилактическую проверку. Ему предъявили обвинение в халатности , свою вину Плет не признал.