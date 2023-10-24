Суд вынес приговор владельцу сгоревшего приюта в Кемерове

«Суд приговорил подсудимого к пяти годам колонии общего режима», - указали в сообщении.

Следствие установило, что бизнесмен с 2019 года арендовал помещение для приюта. Он оказывал услуги маломобильным и престарелым гражданам, не зная, что здание не соответствует требованиям пожарной безопасности. Сотрудники приюта работали без трудовых договоров, контрактов на оказание услуг Смирнов не заключал.

В конце декабря 2022 года в кемеровском приюте произошел пожар. Пламя охватило площадь в 180 «квадратов», жертвами стали 22 человека и еще шестеро пострадали.

Позднее правоохранители задержали пожарного инспектора Романа Плета, который проводил в приюте профилактическую проверку. Ему предъявили обвинение в халатности , свою вину Плет не признал.