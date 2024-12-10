Суд вынес приговор владельцу сгоревшего хостела, где погибли восемь человек
Нагатинский районный суд Москвы вынес решение по делу Рауфа Миронова, владельца сгоревшего хостела, где погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале.
Подсудимого признали виновным по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (часть 3 статьи 238 УК РФ). Миронова приговорили к пяти годам лишения свободы.
Отбывать наказание Миронов будет в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ему заниматься гостиничным делом на два года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Хостел, которым управлял Миронов, сгорел летом 2022 года. Он располагался на первом этаже жилой многоэтажки. При пожаре погибли восемь человек, в МЧС поясняли, что постояльцы хостела не сумели выбраться из комнат из-за решеток на окнах, не сработала и пожарная сигнализация.
Следствие пришло к выводу, к возгоранию привела неисправная проводка.