Суд в Петербурге отказался разводить поженившихся в Копенгагене девушек

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Из материалов дела следует, что в 2017 году девушки заключили брак в Копенгагене, уточнила она. Брак продержался шесть лет, в феврале 2023-го пара прекратила отношения.

«Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд», - пояснила Лебедева.

Суд, изучив, эти материалы, отказался принимать заявление о разводе. Такое постановление, по словам главы пресс-службы, было обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, регулирование семейных отношений в России осуществляется согласно принципам добровольности брачного союза мужчины и женщины. Чего в данном случае не было, указала Лебедева.

Во-вторых, нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречит основам правопорядка России.

С учетом того, что применение иностранного семейного права в этом случае было невозможно, суд не стал принимать заявление женщин.

«Девушки, в Копенгаген!» - рекомендовала Лебедева.

(Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено. Пропаганда нетрадиционных отношений также запрещена на территории РФ).