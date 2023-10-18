Суд в Москве приостановил дело о взыскании 3 млрд рублей с ГТЛК

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Суд принял решение приостановить производство по делу о взыскании с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и ООО «ЛАЛ-1520» суммы в размере 3,15 миллиарда рублей в пользу управляющей компании «Первая». Производство возобновят только после вступления в силу решения по поданному позже коллективному иску.

Коллективный иск зарегистрировали в июне 2023 года, а предварительное судебное заседание наметили на конец ноября. Иск от «Первой» появился в декабре 2022 года. Оба дела связаны с требованиями о выплатах по еврооблигациям ГТЛК. Сумма требований от частных инвесторов составила около 500 тысяч долларов.

Согласно российской судебной практике, коллективные иски со сходными требованиями всегда рассматривают в первую очередь.

Ранее стало известно о том, что российские экспортеры с 16 октября начнут продавать валютную выручку на внутреннем рынке.