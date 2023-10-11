Суд в Москве отменил решение о выселении пенсионерки из квартиры
Московский городской суд отменил решение Черемушкинского районного суда о выселении пожилой женщины из квартиры. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Апелляционная коллегия судей отказалась признать, что женщина утратила право пользования жильем, и снять ее с регистрационного учета для выселения из квартиры.
«Истец, став владельцем квартиры <…> решила выселить 86-летнюю женщину из жилого помещения», - уточнили в пресс-службе судов.
Точные причины отмены решения районного суда в сообщении не указали.
Ранее суд взыскал с Олега Тинькова 20 миллионов рублей по иску Олега Дерипаски. Судебная неустойка составит 100 тысяч рублей за каждый просроченный день. Бизнесмен подал в суд на банкира в августе 2022 года за обвинения в соцсети.