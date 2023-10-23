Суд в Москве отказал в наследстве третьей жене Александра Градского

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В иске против вдовы Александра Градского и двух собственных детей женщина просила признать общим имуществом супругов различные недвижимые объекты, а также выделить ей половину имущества, нажитого во время брака. Она также хотела исключить эту часть из состава наследственного имущества и признать за собой право на его собственность.

«Суд отказал в удовлетворении иска», - сообщил источник РИА «Новости».

Ольга Градская (урожденная Фартышева) состояла в браке с Александром Градским с 1980 по 2001 годы. Она подала иск в суд против вдовы музыканта Марины Коташенко и их детей. Разбирательства проходили в закрытом режиме.

Ранее стало известно о том, что вдову Александра Градского снова ограбили.