03 мая 2024, 03:18

Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank

РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank. Информация поступила из картотеки суда.

«Суд арестовал 100% акций АО „Коммерцбанк (Евразия)“ и денежные средства на банковских счетах, открытых в Commerzbank, JPMorgan и их российских „дочках“», - следует из документов.

Иск подал Транскапиталбанк. Арестованы средства на сумму 12,3 миллиона евро, это около 1,2 миллиарда рублей. Суд арестовал ценные бумаги и недвижимое имущество, принадлежащее указанным компаниям.

США ввели санкции против Транскапиталбанка 20 апреля 2022 года. Вместе с ним в список попали АО «Инвестторгбанк» и один крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver.

Суд Санкции
03 мая 2024, 12:41
«Голодные, без выпаса». Волонтеры забили тревогу из-за гибели лошадей в Ставрополье
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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после появления сообщений волонтеров и зоозащитников о гибели десятков лошадей на конном заводе № 170. Утверждается, что с февраля там погибли от голода несколько десятков лошадей, причем их трупы стали сжигать вместе с резиной. Волонтеры пытаются попасть на территорию завода, чтобы оценить масштаб происходящего, но пока не получается, рассказала 360.ru коннозаводчик Тамара.

«Хотим оценить состояние лошадей, какое поголовье лошадей осталось и какая им необходима ветеринарная помощь. Мы придерживаемся цифры 70, - так заявлено по документам, - но я не думаю, что это количество там будет. Последний пересчет был год назад», - пояснила Тамара.

Она рассказала: из-за того, что на заводе идет проверка, туда не пускают специалистов и волонтеров.

«Жеребцы стоят закрытые, голодные, без выпаса. Кобыл резко выкинули в поле, чтобы быстро откормить, и у них начинаются приступы, потому что это резко делать нельзя. Для одной кобылы волонтеры вызывали ветврача, <…> он ее откачивал», - добавила женщина.

Поступала информация о том, что на завод приезжали местные ветеринары, но, по словам Тамары, среди них нет специалистов по лошадям - «в лучшем случае по коровам».

«Лошадей они видят впервые в жизни, и никакой адекватной оценки там быть не может - и никакой, соответственно, оказанной помощи», - посетовала она.

Уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с животными. Санкция - до пяти лет лишения свободы.

Ранее Ura.ru писал о том, что в апреле после схода льда на озере Куртан в Курганской области всплыли десятки трупов утонувших лошадей.

Уголовное дело Волонтеры Животные Заводы
03 мая 2024, 12:14
«Безопасность — приоритет». Что даст отмена штрафов за тонировку передних боковых стекол
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол. Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил 360.ru, почему это неоднозначная инициатива.

«Отсутствие тонировки может показать, что за рулем неадекватный водитель, пьяный, наркоман, террорист с автоматом, или что водителю плохо. С другой стороны, [с тонировкой] снижается нагрев салона <…> и расходуется меньше бензина из-за работы кондиционера. Но в приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения», - подчеркнул специалист.

По словам Славнова, когда водитель едет с затонированными боковыми стеклами вечером и ночью, уровень безопасности снижается, потому что ему «не всегда видно, что находится сзади». Ставить на одну чашу весов безопасность, а на другую - степень нагрева салона и нагрузки на кондиционер неразумно, считает собеседник.

Согласно законопроекту, водителей не станут наказывать, если светопропускание пленки составит не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента.

«Пленки бывают разные: одна нам даст затемнение, другая - чуть притемнит, но зачем она тогда вообще нужна? Надо смотреть, что такое эти 50% и как это сказывается на водителе. А если случится погрешность прибора - он покажет 55%, что тогда? Стоит ли рисковать и платить штраф, пусть маленький, отдирать пленку?» - задался вопросами Дмитрий Славнов.

Он добавил, что раньше, когда это разрешалось, ездил в автомобиле с тонировкой передних боковых стекол, но повторять тот опыт, скорее всего, не станет.

«Когда можно было ездить с тонировкой, я с ней ездил, когда ввели штраф, я ее снял. По нагреву салона существенной разницы не вижу. <…> Я, наверное, тонироваться не буду: опять же безопасность всегда в приоритете», - подытожил автоэксперт.

Ранее россиянам назвали четыре фактора , которые могут повлиять на вероятность остановки машины инспекторами ГИБДД.

Штрафы Бензин Машины Водители
03 мая 2024, 12:10
Милонов посоветовал Ивлеевой брать пример с Киркорова
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал блогеру Анастасии Ивлеевой взять пример с певца Филиппа Киркорова, который передал очень важный посыл своей поездкой в Донбасс. Об этом чиновник рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат одобрил поездку Ивлеевой в Донбасс, но предположил, что ее цель заключалась в «очищении биографии». Он считает, что она выбрала неудачную тактику, говоря о поддержке военных крайне осторожно.

«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает», - сказал Милонов.

Киркоров же показывает хороший пример, говоря, что нужно оказывать помощь своей стране, при этом не боится иронизировать над собой и участием в «голой» вечеринке.

«Как бы мы ни относились к Киркорову, я могу сказать изнутри: отношение к нему на Донбассе очень сильно изменилось. Да, он не мог скрыть свою поездку, потому что он такого уровня человек. Эту поездку он сделал не без пользы для себя, но он дал очень важный посыл: он как бы сказал, что надо определяться, надо показывать, поддерживаешь ты свою страну или не поддерживаешь», - отметил депутат.

Милонов уверен, что российское общество могло бы простить Ивлееву за «голую вечеринку», если бы она изменила свой образ жизни.

Ивлеева сообщила, что посетила Донбасс в свой 33-й день рождения. Она подчеркнула, что держала поездку в тайне, потому что не хотела привлекать лишнее внимание.

Депутаты Блогеры Донбасс Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 10:59
Суд распорядился изъять у структуры Потанина участок в Подмосковье
Unsplash
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Арбитражный суд Московской области рассмотрел и признал обоснованным заявление Рослесхоза об изъятии земельного участка в Клинском районе. Судебное решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Площадь спорного участка в Московской области составляет 85,5 гектара. Ответчиком выступает «Армада», конечным бенефициаром которого, по информации ЕГРЮЛ , является холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. С 2018 года на балансе этой компании находятся спорные земли. К судебному процессу также привлекли ВЭБ.РФ.

Рослесхоз считает, что принадлежащий «Армаде» участок пересекается с землями лесного фонда и поэтому находится в незаконном владении, сообщила «Газета.ru». Суд частично удовлетворил иск ведомства. Генеральный директор «Армады» Сергей Хворостяный рассказал РБК , что компания будет обжаловать судебное решение.

Ранее 100% акций работающей в России дочерней компании Ariston перешли структуре «Газпром бытовые системы». Российское посольство в Италии назвало это решение обоснованным и законным.

Суд Владимир Потанин

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