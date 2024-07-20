Суд рассмотрит дело о военных преступлениях финских оккупантов в Карелии
В Карелии рассмотрят заявление об установлении факта геноцида народов СССР, направленного по поручению генерального прокурора Игоря Краснова в Верховный суд Республики Карелия. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«Рассматривается вопрос признания геноцидом советского народа установленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии в годы ВОВ на территории Карело-Финской ССР в границах современной Карелии», - отметили в сообщении.
Суду представили материалы в 14 томах, в которых изложены доказательства убийств и массовых истязаний оккупантами мирных жителей и военнопленных.
В ходе заседания показания дадут свидетели, являющихся очевидцами событий 1941–1944 годов, а также осведомленных о фактах злодеяний фашистов от участников Великой Отечественной войны.
Ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны.