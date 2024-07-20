Суд рассмотрит дело о военных преступлениях финских оккупантов в Карелии

В первом полугодии 2024 года поставки зарубежных кормов для домашних животных сократились на 40% из-за выявленных в них нарушений. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано „утка“, а там утки нет, наши коты обижаются», - объясняет Данкверт.

Данкверт добавил, что наибольшее снижение произошло в сегменте, продукцию которого в России уже начали самостоятельно производить.

До этого Роскачество сообщало, что 83% сухих кормов для кошек не соответствовали утвержденным нормативам, а в 70% брендов обнаружили следы пестицидов.

Прошлой весной приостановили поставки в страну итальянских кормов премиум-сегмента производства Monge & C. S.p.A. В их составе выявили незаявленные генно-модифицированные компоненты, а также отклонения по составу. В частности, отсутствовало ДНК кролика, хотя его мясо было указано.

Ранее московские ветеринары спасли кота по кличке Степа , проглотившего заглушку для мебели. После операции состояние животного стабилизировалось.