Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского

Эйдельштейн от комментариев по ситуации отказался. В августе 2023 года он подал исковое заявление с требованием признать своим законным отцом Жириновского для вступления в наследство. Тогда инстанция отказала ему в рассмотрении иска из-за вступившего в силу по этому вопросу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.

В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляционную жалобу, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вердикт.

О смерти Жириновского на 76-м году жизни стало известно 6 апреля 2022 года. В своем завещании он оставил 70% своего состоянии партии и лишь 20% - детям.