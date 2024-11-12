Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки о ВС России
Московский суд признал педиатра Надежду Буянову виновной в дискредитации российской армии. Ей назначили 5,5 года колонии, сообщило РИА «Новости».
Не хуже, а то и лучше У компании нет собственной розницы, она поставляет продукцию оптом в магазины-партнеры и на маркетплейсы. Кроме России с ней сотрудничают предприниматели из Казахстана, Белоруссии и Киргизии.
Благодаря проекту «Альфа-Банка», отметили в компании, о ее деятельности узнают 1000 потенциальных партнеров и покупателей.
«Они очень настойчиво предлагали нам участие в проекте. Решили поучаствовать, но, конечно, не совсем надеялись на положительный какой-то результат. Нам повезло», - рассказала собеседница 360.ru.
Благодаря этому производитель поверил в себя и понял, что любые возникающие проблемы можно решить.
В планах компании - разработка линейки женской одежды.
«Все, что мы делаем для мужчин, что сейчас создается для мужчин, мы хотим создать для женщин», - заявила Неугодникова.
По меркам бизнеса, шесть лет для производства - «молодость». Но компания с Урала уже достигает целей и много работает, чтобы доказать, что отечественная одежда ничуть не хуже, а иногда и лучше иностранной.
Уральская компания «Вервульф» , производящая одежду для активного отдыха, работает на рынке шесть лет. Сначала она шила форму для государственных структур, затем перешла на тактическую одежду, а потом аппетиты начали расти. О своем бизнесе в интервью 360.ru рассказала генеральный директор компании Марина Неугодникова.
Одежда должна быть надежной «Наши покупатели перевоплощаются, наверное, в людей, которые на какое-то время хотят уйти от повседневной жизни, от каких-то бытовых текущих забот и стать искателями, искателями приключений, искателями новых возможностей и идти к новым горизонтам», - заявила она.
Неугодникова считает, что одежда должна быть надежной и защищать как от осадков, так и от ультрафиолетового излучения. При этом продукция компании очень легкая и почти не ощущается. На предприятии есть отдельное экспериментальное производство, изучающее материалы и технологии.
Для контроля качества существует трехступенчатая система. Сначала продукцию отсматривают на производстве, затем при упаковке и, наконец, в ОТК. Компания стремится к тому, чтобы одежда уходила на продажу в идеальном состоянии и без дефектов.
«Но, если даже такое случается, мы гарантируем - у нас есть система гарантийного сервиса, на каждой бирочке у нас это написано, - что в случае чего-то, если мы не досмотрели, не доглядели, и продукция все-таки ушла с какими-то нюансами, мы эти вопросы очень оперативно решаем», - отметила Неугодникова.
С 1993 года, по данным спикера ГД, иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.
«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», - указал он.
На сегодняшний день никаких возрастные ограничения для юридической смены пола нет в 10 странах Европы. Речь идет об Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии, пояснил Володин. В восьми европейских государствах есть минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании - с 12 лет, а в Бельгии - с 16 лет.
«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», - подчеркнул парламентарий.
Отдельное направление работы - защита людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Для этого, по словам Володина, депутаты внесут дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола.
«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», - подчеркнул он.
В настоящее время, продолжил председатель Госдумы, нужно делать все, чтобы новые поколения россиян росли ориентированными на традиционные семейные ценности.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
Также она отметила, что если человека нет на работе более четырех часов, то это можно считать прогулом. В любом случае, о ситуации нужно уведомить работодателя.
Ранее юрист Кирилл Константинов заявил, что с 1 сентября этого года руководство обязано указывать в приказах количество отработанных сотрудником сверхурочных часов.
Кроме того, сотрудники имеют право отказаться от дополнительной работы. Исключением считаются чрезвычайные ситуации. За первые два часа добавочной работы должны заплатить в полтора раза больше обычной ставки, а в последующие часы - в два раза.
На его стихи было написано более 500 песен, в числе которых - «Александра». Она была написана в 1979 году совместно c композитором Сергеем Никитиным к титрам фильма «Москвa слезам нe верит».