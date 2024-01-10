Суд отклонил миллиардный иск против Насти Ивлеевой

Зарплаты дворников в Москве за последний год выросли с 55 до 70 тысяч рублей. Одна из причин — дефицит работников, сообщили РИА «Недвижимость» представители управляющих компаний.

За последний год цены на услуги по очистке от снега во дворах жилых комплексов и на объектах коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье заметно выросли. По данным УК «ПИК-Комфорт», в 2023 году средняя стоимость таких услуг увеличилась от 15% до 25%.

«Причины роста - перманентное подорожание ГСМ и расходных материалов, которые уже прибавили в цене 18-20%, а также увеличение заработной платы специалистов клининга», - пояснил генеральный директор управляющей компании CMWP Денис Троценко.

Он отметил, что в отрасли наблюдается нехватка дворников, что вызвало повышение стоимости их труда. За последний год зарплата дворников в Москве в среднем возросла на 25%.

По словам директора по развитию в компании NF PM Михаила Сафонова в сфере коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье цены на снегоуборочные работы за последний год в среднем возросли на 20-30%. Он также упомянул, что в случае смены подрядчика стоимость может вырасти и до 60%.

Ранее депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев заявил, что в трех районах столицы нехватка дворников составила от 60 до 90%.

Зарплаты дворников в Москве за последний год выросли с 55 до 70 тысяч рублей. Одна из причин - дефицит работников, сообщили РИА «Недвижимость» представители управляющих компаний.