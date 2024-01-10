10 января 2024, 18:22

Суд отклонил миллиардный иск против Насти Ивлеевой

Pixabay
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Хамовнический районный суд Москвы отклонил иск против устроившей «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, поскольку она не живет в Хамовниках. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск подавала инициативная группа во главе с актером Александром Иншаковым. Она попросила обязать Ивлееву перечислить миллиард рублей в пользу участников спецоперации. В итоге исковое заявление вернули: выяснилось, что блогерша зарегистрирована в другом субъекте России, а не в районе Хамовники, к которому прикреплен суд.

Ивлеева организовала скандальную вечеринку в конце декабря. Певица Лолита Милявская и другие гости пришли туда в откровенных нарядах. Московский клуб «Мутабор» , где проходило мероприятие, закрыли на 90 дней. Журналистов не пустили на судебное заседание, но им разрешили присутствовать при оглашении приговора.

Суд Анастасия Ивлеева Москва
10 января 2024, 18:31
«Доведем до логического завершения». Артист Иншаков вновь подаст иск к Ивлеевой
РИА «Новости»
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Хамовнический суд вернул исковые требования советского и российского актера, певца Александра Иншакова к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей, однако истцы намерены довести дело до конца. Об этом артист заявил в беседе с «360».

«Будем доводить это до логического завершения, найдем местонахождение и адрес этой госпожи и продолжим наши действия, вот и все», - подчеркнул Иншаков.

Иншаков планирует снова подать иск.

«Юристы занимаются этим вопросом. <…> [Сумма] не меняется», - добавил он.

Иск к блогерше на миллиард рублей Александр Иншаков подал после ее «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Мастер боевых искусств подчеркнул, что надо ставить людей на место и прекращать смотреть на их «безобразные лица».

Артист объяснил, почему выбрал именную такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей , то миллиард не станет для нее проблемой, заметил он.

Суд Блогеры Актеры Анастасия Ивлеева
10 января 2024, 18:19
Зарплаты дворников в Москве за год выросли более чем на четверть
РИА «Новости»
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Зарплаты дворников в Москве за последний год выросли с 55 до 70 тысяч рублей. Одна из причин — дефицит работников, сообщили РИА «Недвижимость» представители управляющих компаний.

За последний год цены на услуги по очистке от снега во дворах жилых комплексов и на объектах коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье заметно выросли. По данным УК «ПИК-Комфорт», в 2023 году средняя стоимость таких услуг увеличилась от 15% до 25%.

«Причины роста - перманентное подорожание ГСМ и расходных материалов, которые уже прибавили в цене 18-20%, а также увеличение заработной платы специалистов клининга», - пояснил генеральный директор управляющей компании CMWP Денис Троценко.

Он отметил, что в отрасли наблюдается нехватка дворников, что вызвало повышение стоимости их труда. За последний год зарплата дворников в Москве в среднем возросла на 25%.

По словам директора по развитию в компании NF PM Михаила Сафонова в сфере коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье цены на снегоуборочные работы за последний год в среднем возросли на 20-30%. Он также упомянул, что в случае смены подрядчика стоимость может вырасти и до 60%.

Ранее депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев заявил, что в трех районах столицы нехватка дворников составила от 60 до 90%.

Зарплаты дворников в Москве за последний год выросли с 55 до 70 тысяч рублей. Одна из причин - дефицит работников, сообщили РИА «Недвижимость» представители управляющих компаний.

ЖКХ Зарплаты Москва
10 января 2024, 17:57
Ее голос — сосредоточение тепла. Умерла народная артистка СССР Тамара Милашкина
РИА «Новости»
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Умерла бывшая солистка Большого театра, оперная певица, народная артистка СССР Тамара Милашкина. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.

«Для меня голос Тамары Милашкиной - неподдельное сосредоточение тепла и искренности», - заявил он.

Артистка скончалась 10 января на 90-м году жизни. Причина смерти Милашкиной пока неизвестна. Ее собираются похоронить в Вене на русском кладбище, писал RT.

Тамара Милашкина - советская и австрийская оперная певица. В 1978 году она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени Михаила Глинки, которую присуждали за выдающиеся произведения в области музыкального искусства.

Артистка родилась в Астрахани, окончила Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, считавшуюся одним из лучших музыкальных вузов России и мира. С 1958 года Милашкина солировала в Большом театре. Последнее выступление певицы состоялось 9 марта 1990 года, написал Буланов.

Милашкина была замужем за оперным певцом, народным артистом СССР Владимиром Атлантовым. После ухода из Большого театра вместе с супругом Милашкина уехала в Вену, где провела последние годы своей жизни.

СССР Россия Театры
10 января 2024, 17:21
«Многие пользуются „Ладами“». В Госдуме рассказали о переходе на отечественные авто
РИА «Новости»
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В Госдуму поступили первые 33 автомобиля отечественного производства на замену иномаркам. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в аппарате нижней палаты парламента.

Процесс перехода на российские машины идет постепенно по мере выработки ресурса действующего автопарка, объяснил глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.

«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются „Ладами“. Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», - рассказал парламентарий.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заверил, что в регионах депутаты уже давно пользуются машинами отечественного производства. Парламентарий отметил, что сейчас находится в командировке в Нарьян-Маре и ездит там на «Соболе». В закрепленном за депутатом регионе авто предоставляет местная власть, а ГД затем компенсирует затраты, объяснил он.

Минпромторг ранее назвал самый недорогой автомобиль для чиновников. Им оказалась Lada Granta за 700 тысяч рублей.

Госдума РФ Депутаты Чиновники Машины Lada

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