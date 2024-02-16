Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки»
В Таганском суде Москвы прошло слушание по делу о компенсации одного миллиарда долларов к компании МТС. Иск отклонили, сообщило РИА «Новости».
Компенсацию требовал некий Александр Трещев. Поводом иска стала «голая» вечеринка.
«В удовлетворении искового заявления Трещева Александра Станиславовича к ПАО „МТС“ отказать», - констатировала судья Ольга Синельникова.
Сам Трещев на заседание не явился. Он просил перенести слушание якобы из-за того, что ему не хватает времени как следует подготовиться. Ответчик на требование Трещева возразил. В итоге заседание прошло без истца.
В МТС уточнили, что не имели никакого отношения к «голой» вечеринке , инициатором которой была телеведущая и один из амбассадоров компании Анастасия Ивлеева. Они не спонсировали мероприятия и не участвовали в его организации.
Трещев же указывал на то, что МТС делал рекламную интеграцию с телеведущей.