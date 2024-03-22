Суд отказался продлить арест Никиты Кологривого до 15 суток

В четверг Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте Кологривого на семь дней из-за мелкого хулиганства. Прокуратура не согласилась с таким решением. Однако продлить срок задержания артиста не удалось.

Актера доставили в суд из-за дебоша в кафе, который он устроил в ночь на 20 марта. Пьяный Кологривый укусил хостес и спровоцировал драку.

Звезда «Слова пацана» уже принес извинения за поведение в новосибирском баре и пообещал стать достойным членом общества. Он сообщил фанатам, что абсолютно согласен с приговором. Свои поступки он объяснил усталостью.

Он также поделился впечатлениями от первой ночи в спецприемнике.