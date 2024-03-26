Суд отказал дочери Марка Захарова в авторских правах на произведения отца

В 2023 году актриса потребовала признать недействительными договоры ее отца с фирмами «Мкаяна» и «Кулиса». Тверской суд Москвы встал на сторону компаний и отказал в правах дочери на произведения отца. Тогда Захарова обратилась в Мосгорсуд.

Суду удалось установить, что режиссер еще при жизни отказался от исключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности. Сам он не оспаривал договоры и регулярно получал по ним выплаты.

Более того, срок исковой давности по заявленным актрисой требованиям истек. По этим причинам Мосгорсуд оставил решение нижестоящего суда без изменений.

Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. После его смерти театру «Ленком», где он был художественным руководителем, присвоили имя режиссера.

Ранее шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал, что певица Алла Пугачева разрешила ему исполнять песни группы «Мираж». Примадонна предложила экс-парикмахеру записать каверы на популярные песни, спросив какие ему нравятся.