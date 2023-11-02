Суд оштрафовал зоозащитницу, помогавшую спасть кота из машины в центре Москвы
Суд в Москве оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую на четыре тысячи рублей за попытку забрать кота после его спасения из запертой машины. Об этом сообщили РИА «Новости».
Зоозащитница помогла вчера спасти кота из запертого автомобиля. После этого она захотела забрать его себе и настаивала на осмотре животного у ветеринара, несмотря на отказ полицейских. Между женщиной и правоохранительными органами произошел конфликт, из-за которого ей выписали штраф по статье о неповиновении требованию сотрудников в размере четырех тысяч рублей.
Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания.
Животное находилось в припаркованном внедорожнике несколько дней. Неравнодушные жители столицы вызвали спасателей. Некоторые москвичи пришли с переносками и попросили работников МЧС разбить стекла машины, чтобы освободить котенка. Однако те напомнили об уголовной ответственности за взлом и кражу. В итоге машину удалось вскрыть, котенка достали.