Суд оштрафовал зоозащитницу, помогавшую спасть кота из машины в центре Москвы

Зоозащитница помогла вчера спасти кота из запертого автомобиля. После этого она захотела забрать его себе и настаивала на осмотре животного у ветеринара, несмотря на отказ полицейских. Между женщиной и правоохранительными органами произошел конфликт, из-за которого ей выписали штраф по статье о неповиновении требованию сотрудников в размере четырех тысяч рублей.

Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания.

Животное находилось в припаркованном внедорожнике несколько дней. Неравнодушные жители столицы вызвали спасателей. Некоторые москвичи пришли с переносками и попросили работников МЧС разбить стекла машины, чтобы освободить котенка. Однако те напомнили об уголовной ответственности за взлом и кражу. В итоге машину удалось вскрыть, котенка достали.



