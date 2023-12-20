Суд оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей

Компания не удалила с видеоплатформы контент, который, по мнению Роскомнадзора и российского законодательства, содержал фейковые сведения о специальной военной операции, экстремистский контент, а также пропаганду ЛГБТ*.

По информации РИА «Новости» , защита Google попыталась оспорить протокол о нарушении, указывая на несоответствия скриншотов, предоставленных Роскомнадзором. Однако судья отказала в удовлетворении данных требований.

Это уже не первый оборотный штраф, полученный Google в России. Ранее компаниию обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей, а затем - 21,7 миллиарда рублей за аналогичные нарушения.

*Запрещенная в России экстремистская организация.