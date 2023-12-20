Суд оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей
Таганский суд Москвы наложил новый оборотный штраф на компанию Google в размере 4,6 миллиарда рублей за отказ удалять контент с YouTube. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.
Компания не удалила с видеоплатформы контент, который, по мнению Роскомнадзора и российского законодательства, содержал фейковые сведения о специальной военной операции, экстремистский контент, а также пропаганду ЛГБТ*.
По информации РИА «Новости» , защита Google попыталась оспорить протокол о нарушении, указывая на несоответствия скриншотов, предоставленных Роскомнадзором. Однако судья отказала в удовлетворении данных требований.
Это уже не первый оборотный штраф, полученный Google в России. Ранее компаниию обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей, а затем - 21,7 миллиарда рублей за аналогичные нарушения.
*Запрещенная в России экстремистская организация.