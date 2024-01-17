Суд оштрафовал Amazon на 200 миллионов рублей

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свое высказывание о штрафах или отправке в зону спецоперации за разводы. В беседе с «360» парламентарий уточнил, что озвучил такое мнение во время дискуссии о законопроекте ЛДПР о единовременной выплате молодоженам.

«Это была дискуссия. Коллеги из ЛДПР предложили молодоженам выдавать по 10 тысяч рублей в целях повышения количества заключаемых браков. Если мы подходим с такой материалистической точки зрения и считаем, что, если мы платим за брак 10 тысяч, тогда за развод надо брать 100 тысяч штрафа. Это был ответ на такую финансовую подоплеку заключения брака. Я считаю, что такое не работает», - пояснил Милонов.

По его мнению, люди вступают в брак не из финансовых интересов и тяги к получению каких-то выплат, а потому что для них важны определенные ценности. Кроме того, подчеркнул депутат, проблема сейчас не в том, что новых браков мало, а в большом количестве разводов.

«Вот с чем надо бороться. И понятно, что палкой и рублем это делать не получается. У меня на этот счет есть свое мнение, я готовлю законопроект, который позже мог бы озвучить», - добавил собеседник «360».

Говоря о своем высказывании по поводу обязательных работ в зоне СВО за развод, Милонов пояснил, что имел в виду «негодяев, которые шляются, пьют, бьют жен, изменяют им».

«Их надо отправлять туда, пусть поймут цену жизни», - заключил парламентарий.

Трансляцию записи заседания комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, на котором Милонов высказался о штрафах за развод, опубликовали на сайте Госдумы.

Во время обсуждения инициативы ЛДПР о единовременной выплате супругам при регистрации брака Милонов назвал это предложение неплохим, но подчеркнул, что поддержал бы его, если бы авторы также добавили и штрафы в случае расторжения брака либо обязательные работы в зоне СВО.

«Надо наказывать за разводы. А брак - это же естественно, это и так праздник человеку», - подчеркнул депутат.