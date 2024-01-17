17 января 2024, 13:38

Суд оштрафовал Amazon на 200 миллионов рублей

РИА «Новости»
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Таганский районный суд Москвы обязал компанию Amazon выплатить более 200 миллионов рублей. О назначении оборотного штрафа сообщило РИА «Новости».

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 миллионов 469 тысяч 997 рублей 13 копеек», - уточнили в суде.

Протокол составили за работу в России без филиала, так как компания не исполнила требование Роскомнадзора об открытии представительства.

Также сегодня, 17 января, суд оштрафовал компании Hetnez online gmb, Bluehost и Kamatera Inc за аналогичное правонарушение. Общая сумма выписанных штрафов превысила 130 миллионов рублей.

В июне 2023 года Роскомнадзор внес облачный сервис Amazon в реестр зарубежных компаний, подлежащих «приземлению» на территории России. Компания, созданная в 2006 году, предоставляет услуги по хранению баз данных.

Ранее оборотный штраф в 4,6 миллиарда рублей наложили на корпорацию Google.

Штрафы Суд Роскомнадзор Москва
17 января 2024, 13:45
Песков раскрыл повестку переговоров Путина и главы МИД КНДР
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, главной темой на повестке был вопрос развития двусторонних отношений, сообщило РИА «Новости».

Затронули на переговорах и тему ситуации на Корейском полуострове. Также стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным международным делам.

«Но главный акцент - именно на развитии двусторонних отношений», - повторил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Северная Корея является важным партнером России, и страна со своей стороны нацелена на развитие отношений во всех сферах, «включая и чувствительные».

Встреча Путина и Цой Сон Хи прошла в Кремле накануне, 16 января.

Ранее Песков заявил журналистам, что президент России может посетить Северную Корею с визитом в обозримом будущем.

Северная Корея Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
17 января 2024, 13:06
Милонов разъяснил свое предложение о штрафах и отправке на СВО за разводы
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свое высказывание о штрафах или отправке в зону спецоперации за разводы. В беседе с «360» парламентарий уточнил, что озвучил такое мнение во время дискуссии о законопроекте ЛДПР о единовременной выплате молодоженам.

«Это была дискуссия. Коллеги из ЛДПР предложили молодоженам выдавать по 10 тысяч рублей в целях повышения количества заключаемых браков. Если мы подходим с такой материалистической точки зрения и считаем, что, если мы платим за брак 10 тысяч, тогда за развод надо брать 100 тысяч штрафа. Это был ответ на такую финансовую подоплеку заключения брака. Я считаю, что такое не работает», - пояснил Милонов.

По его мнению, люди вступают в брак не из финансовых интересов и тяги к получению каких-то выплат, а потому что для них важны определенные ценности. Кроме того, подчеркнул депутат, проблема сейчас не в том, что новых браков мало, а в большом количестве разводов.

«Вот с чем надо бороться. И понятно, что палкой и рублем это делать не получается. У меня на этот счет есть свое мнение, я готовлю законопроект, который позже мог бы озвучить», - добавил собеседник «360».

Говоря о своем высказывании по поводу обязательных работ в зоне СВО за развод, Милонов пояснил, что имел в виду «негодяев, которые шляются, пьют, бьют жен, изменяют им».

«Их надо отправлять туда, пусть поймут цену жизни», - заключил парламентарий.

Трансляцию записи заседания комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, на котором Милонов высказался о штрафах за развод, опубликовали на сайте Госдумы.

Во время обсуждения инициативы ЛДПР о единовременной выплате супругам при регистрации брака Милонов назвал это предложение неплохим, но подчеркнул, что поддержал бы его, если бы авторы также добавили и штрафы в случае расторжения брака либо обязательные работы в зоне СВО.

«Надо наказывать за разводы. А брак - это же естественно, это и так праздник человеку», - подчеркнул депутат.

Свадьбы Россия Виталий Милонов Брак
17 января 2024, 12:06
Восемь новых школ построят в Новой Москве в 2024 году
Соцсети
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Строительство восьми новых школ завершат в ТиНАО в этом году. Учебные заведения возведут благодаря финансированию инвесторов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, большую школу, рассчитанную на 2100 мест, построят в Московском на территории ЖК «Переделкино Ближнее». Помимо этого, закончат работы в Сосенском поселении: запустят учебные заведения в ЖК «Бунинские Луга» - на 1200 мест и в ЖК «Скандинавия ЮГ» - на 800 детей.

Три школы, каждая из которых сможет принять 1100 учеников, откроют двери для юных жителей столицы в Московском на территории ЖК «Первый Московский Город Парк», в Филимонковском в ЖК «Середневский Лес» и в Кокошкине в ЖК «Новое Внуково». Еще две школы построят в поселении Рязановском: в ЖК «Остафьево» - для 750 детей и в ЖК «Алхимово» - для 1200.

В новых учебных заведения обеспечат универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, оборудуют модернизированные спортивные залы, медиатеки и многое другое.

«Всего к 2035 году планируем возвести в ТиНАО 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов», - рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что третью смену в российских школах полностью ликвидировали. Это удалось сделать благодаря программе по строительству новых образовательных объектов.

Школы Строительство Сергей Собянин ТиНАО Москва
17 января 2024, 12:05
Кремль сообщил о разработке проекта амнистии для ряда осужденных женщин
РИА «Новости»
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Получившие реальные сроки отдельные категории россиянок могут выйти на свободу по амнистии. Поручение о разработке такой инициативы дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в перечень поручений указание главы государства пока не вошло, потому что работа по этой инициативе только началась.

«Тема амнистии [женщин] у президента на повестке дня. Он дал необходимые поручения. <...> Сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», - заявил Песков.

Суд Дмитрий Песков Женщины Россия Владимир Путин

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