Суд ограничил доступ к каналам блогера-гонщика Гаджиева

Соответствующие интернет-ресурсы внесли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. До решения суда по существу иска доступ к каналам блогера будет ограничен.

Столичная прокуратура потребовала запретить распространение роликов Гаджиева, так как блогер публично демонстрируют нарушения ПДД, призывая таким образом подписчиков повторять за ним. Такие материалы угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, добавили в ведомстве.

Гаджиев известен тем, что снимает на камеру и выкладывает на своих канал видео с гонками и опасным вождением на дорогах. После одного из таких роликов с заездом по Кутузовскому проспекту его вместе с другом задержала полиция. Однако правоохранители не нашли состава преступления.

В Москве уже выписали административные штрафы двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту. Еще двух участников заезда арестовали на 15 суток.