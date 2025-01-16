Суд обязал россиянина доплатить 1,37 млн рублей за давно купленный автомобиль

Изначально ФТС выступила с требованием доплатить 734,5 тысячи рублей, однако декларант решил оспорить корректировку в суде. За весь период судебного разбирательства, на эту сумму начисляли пени. В итоге она достигла 1,37 миллиона рублей. Судья вынес решение, что ее нужно будет выплатить полностью.

Авторы портала отметили, что такая ситуация произошла потому, что россиянин приобрел ввезенную в страну машину по поддельному инвойсу, в котором занизили ее стоимость. Неофициальные дилеры импортировали и реализовывали такие автомобили по более низким ценам, чем в официальных автосалонах.

Ранее в России спрогнозировали падение объемов продаж новых автомобилей на 15%, что приблизит уровень рынка к показателям 2016 года.