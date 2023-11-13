Суд обязал петербургский стрип-клуб повесить в помещении батареи

Причиной иска, который подала администрация Центрального района, стала незаконная перепланировка помещения. Его собственники без разрешения снесли перегородки между комнатами, сняли батареи, частично демонтировали стяжки пола и сделали врезку в общедомовые сети водоотведения. Владельцы помещения сдают его в аренду стриптиз-клубу.

Суд обязал собственников в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу «восстановить схему отопления, демонтировать часть системы водоотведения, восстановить стяжки участка межэтажного перекрытия». Если ответчики не успеют выполнить работы в срок, им придется платить неустойку - три тысячи рублей в день.

В России некоторые ремонтные работы в помещениях необходимо согласовывать. В противном случае есть вероятность нарваться на штраф. К ним относится замена окон, радиаторов домашнего отопления, даже некоторые случаи при установке натяжных потолков.