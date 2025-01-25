25 января 2025, 18:41

Суд обязал передать хранящиеся в Монако деньги основателя «Б. Ю. Александров» его дочери

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Суд постановил передать хранящиеся на счетах в Монако деньги умершего основателя компании-производителя сырков «Ростагрокомплекс» Бориса Александрова его дочери Екатерине. Соответствующие документы опубликовали в картотеке Черемушкинского суда.

Основатель известного бренда сырков умер в 2020 году из-за последствий заражения коронавирусом. В решении суда указали, что его дочь в 2019 году дала отцу беспроцентный заем и перечислила средства ему на счет в банке Монако для оформления вида на жительство. Бизнесмен обязался вернуть деньги 1 декабря 2020 года, но не успел - он умер за день до этого.

По данным РБК , родственники в суде оспорили договор, но Черемушкинский суд не согласился с ними. Несмотря на это, на их сторону встал Мосгорсуд и признал договор недействительным.

Дочь Александрова обратилась в Черемушкинский суд и попросила исключить счет в Монако из наследственной массы ее отца. В качестве ответчиков выступили вдова бизнесмена Ольга Александрова, а также его сын Константин Александров и дочь Наталья Кокота.

Ранее борьбу за наследство начали родственники актера Романа Мадянова, снимавшегося в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест». Артист умер в возрасте 62 лет из-за злокачественной опухоли в легком и верхней доли бронхов.

Суд Деньги
25 января 2025, 17:57
Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Крымском мосту ввели строгий паспортный контроль для въезжающих в республику. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко в Telegram-канале.

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым - специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», - написал он.

Он попросил россиян заранее готовиться оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через портал «Госуслуги».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов предупредил, что украинские боевики готовятся к ракетной атаке на Крым. По его словам, в зоне риска весь полуостров и особенно Севастополь и Крымский мост.

Накануне силы ПВО за три часа сбили 49 беспилотников над российскими регионами. Над Крымом уничтожили четыре дрона

Крымский мост Крым
25 января 2025, 15:45
Приоритет при распределении путевок в хадж отдадут участникам СВО
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В этом году приоритет при распределении благотворительных путевок в хадж в Саудовскую Аравию будет отдаваться участникам спецоперации и их родственникам. Об этом во время пятничной молитвы в Соборной мечети Москвы заявил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

«В первую очередь будем предоставлять эти места ветеранам боевых действий специальной военной операции, семьям воинов, героически защищающих нашу страну», - сообщил он.

Председатель ДУМ добавил, что приоритет также будут отдавать людям, работающим в реабилитационных центрах, и активистам, занимающихся гуманитарной помощью военным. По словам Гайнутдина, один из благотворителей оплатил пять тысяч путевок в паломничество.

Ранее парламентарии предложили освободить от призыва на службу добровольцев, уже принимавших участие в СВО. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, призывать не будут волонтеров, которые с 2022 года участвовали в боевых действиях в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Военные Ислам
25 января 2025, 11:48
Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На выходных в Москве ожидается температура воздуха на восемь градусов выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя температура в Москве в течение оставшейся недели будет примерно на восемь градусов выше климатической нормы января», - сказал он.

Специалист по погоде сообщил, что в ближайшее время в городе не предвидится обильных снегопадов. В субботу днем температура может подняться до 2 градусов, а в ночь на воскресенье ожидается от -2 до 2 градусов. Днем в воскресенье температура будет колебаться от 0 до 4 градусов.

Синоптик отмечал, что до конца января столицу ожидает теплая погода, характерная для апреля.

Метеоролог Евгений Тишковец предположил, что весна в Москве наступит раньше положенного времени , но говорить о конкретных сроках пока рано. По его словам, сейчас в столице начинается затяжная оттепель со всеми вытекающими.

Прогноз погоды Погода Москва
25 января 2025, 11:34
Массовый сбой произошел в работе Tik-Tok
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В работе сервиса Tik-Tok возникли неполадки: пользователи не могут войти в приложение и прогрузить видео. Об этом сообщил сайт Downdetector.

На проблемы с работой платформы за сутки пожаловались более 37 тысяч пользователей. Из них 39% обратили внимание на сбой мобильного приложения, а 34% - на неполадки с сайтом. Проблемы со входом в «Личный кабинет» возникли у 14% пользователей.

Чаще всего проблемы с Tik-Tok фиксировали в Новосибирской, Тверской, Нижегородской, Свердловской и Ленинградской областей, а также в Петербурге.

Ранее в России возникли неполадки в работе многих сервисов. Жалобы поступили на сайты и приложения «МегаФона», Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «ВКонтакте» и Yota. Больше всего жалоб было на «МегаФон». О его нестабильной работе заявили пользователи из Москвы, Петербурга, Краснодарского Края, Самарской и Новосибирской областей.

Интернет

Новости по теме