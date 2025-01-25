Суд обязал передать хранящиеся в Монако деньги основателя «Б. Ю. Александров» его дочери

Основатель известного бренда сырков умер в 2020 году из-за последствий заражения коронавирусом. В решении суда указали, что его дочь в 2019 году дала отцу беспроцентный заем и перечислила средства ему на счет в банке Монако для оформления вида на жительство. Бизнесмен обязался вернуть деньги 1 декабря 2020 года, но не успел - он умер за день до этого.

По данным РБК , родственники в суде оспорили договор, но Черемушкинский суд не согласился с ними. Несмотря на это, на их сторону встал Мосгорсуд и признал договор недействительным.

Дочь Александрова обратилась в Черемушкинский суд и попросила исключить счет в Монако из наследственной массы ее отца. В качестве ответчиков выступили вдова бизнесмена Ольга Александрова, а также его сын Константин Александров и дочь Наталья Кокота.

Ранее борьбу за наследство начали родственники актера Романа Мадянова, снимавшегося в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест». Артист умер в возрасте 62 лет из-за злокачественной опухоли в легком и верхней доли бронхов.