Суд обязал футболиста Сафонова выплачивать экс-супруге четверть доходов

Футболист, указали в публикации, должен выплатить алименты на дочь с 18 января 2022 года. По некоторым данным, доход голкипера «Краснодара» может составлять до 12 миллионов рублей в месяц.

Бывшая возлюбленная обвиняла спортсмена в измене. Сначала футболист обратился в суд, чтобы забрать дочь себе и получать за нее алименты - 14 тысяч рублей. Его супруга в свою очередь подчеркнула, что муж пытался отобрать ребенка.

Недавно Никулинский суд Москвы постановил взыскать с вратаря Сафонова четверть дохода и оплатить задолженность алиментов за последние два года.

Ранее в распоряжение Kub Mash попал документ, в котором значится, что чистый оклад Сафонова в ФК «Краснодар» - 3,7 миллиона рублей, премия 3,5 миллиона рублей и бонусы 2,5 миллиона рублей.

Ранее нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон.