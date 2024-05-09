Суд не стал допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова

«Ведут общее хозяйство с Марией Китаевой, живут одной семьей. <…> У них дочь 2024 года рождения, суд не стал допрашивать Марию, поверил нам на слово», - сказал он.

Адвокат добавил, что в качестве места для домашнего ареста защита предлагала дом на Рублевке. По делу замминистра обороны России арестовали имущества множества людей, в том числе его родителей. Также у Иванова аресту подлежали все счета.

Тимур Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Ему заподозрили во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчину отправили в СИЗО до 23 июня.