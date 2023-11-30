30 ноября 2023, 13:38

Суд Москвы оштрафовал оперную певицу за отсутствие маркировки иногента в ее постах

РИА «Новости»
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В Москве отшрафовали оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иногента в ее постах в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Пресненский районный суд признал виновной Максакову* по части четвертой статьи 19.34 КоАП Российской Федерации (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ее обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Причиной послужило распространение ее материалов на сайте Youtube без указания на то, что они опубликованы иностранным агентом.

Известно, что в начале ноября оперной певице уже выписывали штраф за ее слова благодарности о помощи Украине в сторону артистки Лаймы Вайкуле. Тогда она заплатила 30 тысяч рублей.

*Мария Максакова признана иностранным агентом.

Суд Москва 2023
30 ноября 2023, 15:37
Скончался один из основоположников советской программы по изучению Луны
Unsplash
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Академик Михаил Маров, являющийся одним из основоположников космических исследований в СССР, скончался. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый.

Разработчик советской программы по изучению Луны и планет ушел из жизни в возрасте 90 лет. По словам Зеленого, перед смертью академик интенсивно работал и мог делать полуторачасовые доклады, несмотря на болезнь. Покойный отметил летом юбилей и «успел попрощаться» с близкими людьми, добавил руководитель ИКИ РАН.

«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», - указал он.

Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. Ученый занимался вопросами исследования околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Академик также принял участие в разработке космических программ вместе с теоретиком космонавтики Мстиславом Келдышем.

Ранее на 91-м году жизни умер ученый-сейсмолог Андрей Никонов. Он на протяжении 66 лет занимался научной деятельностью в РАН, опубликовав более 800 работ. Ученый также принимал участие в разработке карты общего сейсмического районирования территории РФ.

СССР Космос Наука
30 ноября 2023, 15:35
«Публично извинились». Блогер Хилми Форкс пожертвует деньги в фонд нравственности
Unsplash
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Треш-блогер Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник), обвиняемый в распространении порнографии, загладил свою вину. Об этом «360» рассказал адвокат стримера Константин Ерохин.

«Идет домой. Все ОК. Он на подписке. Мы признались, загладили вину, публично извинились и жертвуем деньги в фонд, который за нравственность», - подчеркнул правозащитник.

Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Хилми. Согласно данным ведомства, в ноябре 2022 года он незаконно создал порнографические материалы со своим участием. Затем блогер разместил их в свободном доступе в Сети.

«Прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения, и в ближайшие время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в московской прокуратуре.

Ранее адвокат Ерохин опроверг информацию об аресте стримера. По его словам, Хилми находится дома, каких-либо претензий к нему нет.

Задержания Адвокаты Прокуратура РФ Блогеры
30 ноября 2023, 13:49
Обновление «ВКонтакте» сделает соцсеть доступнее для незрячих
Freepik
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В ближайшее время выйдут очередные обновления мобильных версий «ВКонтакте», «VK Звонков» и VK ID. Благодаря озвучке интерфейса, восстановлению пароля по фото и реакциям с помощью жестов незрячие люди смогут свободно пользоваться приложениями, сообщили в пресс-службе компании.

Специальные возможности появились во всех трех сервисах. Одна из них - озвучка интерфейса. В мобильной версии «ВКонтакте» можно прослушать все функции мессенджера.

В VK ID озвучили процесс авторизации в сервисах VK и партнеров, например, онлайн-школах и интернет-магазинах. Благодаря собственной разработке компании пользователи смогут прослушивать аудиоверсию капчи - не только буквы с цифрами, но и изображения. Восстанавливать профиль VK ID разрешат с помощью фото через электронную почту.

Голосовое управление подключили к «VK Звонкам». Пользователи смогут создавать аудиочаты, приглашать участников, включать запись, управлять камерой, подключаться по ссылке и отправлять реакции с помощью жестов.

VK выпускала специальный стикерпак ко Дню учителя. Им можно было воспользоваться в учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере».

ВКонтакте Интернет Соцсети Инвалиды
30 ноября 2023, 13:03
«Сплетничала и крутилась вокруг чужого парня». Студентка раскрыла причины конфликта в Алейском техникуме
Freepik
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В соцсетях распространилась информация о дедовщине в общежитии Алейского технологического техникума. Публикуются кадры избиения одной из студенток другими девушками. Следователи заинтересовались ситуацией и начали проверку. Одна из студенток рассказала «360», что конфликт возник из-за сплетен и из-за парня.

«Эта девочка, бывало, проходила по комнатам и распространяла сплетни, по этой причине комнаты начали закрываться», - отметила собеседница «360».

По ее словам, девушка также крутилась вокруг чужого парня, зная, что он занят, и этим спровоцировала конфликт с его пассией.

Студентка добавила, что узнала о сложившейся ситуации от своего одногруппника.

Следователи следственного управления СК по Алтайскому краю начали доследственную проверку. Сотрудники СК установят обстоятельства происшествия и проверят, имели ли место побои (статья 116 УК РФ). По итогам проверки примут процессуальное решение.

Студенты Избиения

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