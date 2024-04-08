08 апреля 2024, 08:41

Суд Камчатки признал виновной местную жительницу в дискредитации армии

РИА «Новости»
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Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор против жительницы столицы Камчатки по обвинению в критике специальной операции и дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«За совершенные правонарушения жительница Петропавловска заплатит штраф в 30 тысяч рублей в бюджет государства», - заявили в пресс-службе.

В суде уточнили, что женщина распространила порочащие сведения в одном из популярных мессенджеров. Ее признали виновной по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Во время заседания обвиняемая заявила, что ее высказывания относились к мобилизованным гражданам Украины и украинским военнослужащим, а также указала на приверженность к проведению СВО. Однако ее слова признали дискредитирующими по результатам лингвистического исследования.

В марте жительницу оштрафовали за изображение сине-желтой незабудки.

Штрафы Суд Камчатка
08 апреля 2024, 05:00
Осужденная за взяточничество бывшая крымская чиновница захотела отправиться в зону СВО
РИА «Новости»
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Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, приговоренная к 10 годам тюрьмы за взятку, выразила желание отправиться служить в зону СВО. Чиновница написала заявление несколько месяцев назад, сообщил РИА «Новости» член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», - рассказал правозащитник.

Заявление Новосельская написала три месяца назад. Осужденная выразила надежду, что ее заявление рассмотрят в ближайшее время.

Замоскворецкий суд Москву в июле прошлого года приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии общего режима за взятку в 25 миллионов рублей. Подсудимую обязали выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки.

Рубль Суд Коррупция Крым Тюрьмы Чиновники
08 апреля 2024, 00:31
Штраф за ковыряние в носу пришел жителю Махачкалы
Freepik
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Жителю Махачкалы пришел штраф от автоматической камеры видеонаблюдения. Система посчитала, что водитель разговаривает по телефону, но на снимке мужчина ковырял в носу. Об этом написал Telegram-канал «Прямой эфир».

Электросамокаты в Москве и Петербурге оснастят крупными номерами , которые легко смогут распознать камеры, фиксирующие нарушения ПДД. По номерам смогут быстро вычислить нарушителей.

Полицейские прислали мужчине кадр, на котором его рука находится у лица. Автоматическая система сочла, что водитель приложил к уху телефон. Однако на скрине с записи отчетливо видно, что человек за рулем ковыряет в носу.

Водитель заявил, что он не разговаривал по телефону и теперь готовится обжаловать штраф в 1500 рублей.

Штрафы Рубль Мужчины Водители
07 апреля 2024, 23:09
Фотовыставку на фасадах Дома офицеров Черноморского флота открыли в Севастополе
Freepik
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В Севастополе открылась фотовыставка «Окна Победы», посвященная 80-летию освобождения Крыма от нацистской оккупации. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Экспозиция с большими фотографиями советских воинов рассказывает о Крымской наступательной операции 1944 года. Постеры разместили на фасадах Дома офицеров Черноморского флота РФ.

«Наши „Окна Победы“ важны еще и потому, что воины Российской Армии и Флота <…> уничтожают нацизм и фашизм во время специальной военной операции на Украине», - заявил начальник Дома офицеров Владимир Пискайкин.

Ранее жителям Московской области предложили присоединиться к фестивалю русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей». Мероприятие пройдет как в очных, так и в заочных форматах конкурсов и патриотических акций.

Военные Крым Севастополь Армия
07 апреля 2024, 19:23
Телеканал «360» получил премию «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ»
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Телеканал «360» стал победителем национальной премии «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Награждение лауреатов состоялось на площадке ВДНХ.

Ранее стало известно, что четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как «Ледовая аренда года», «Спортивный регион года», «Проект года» и «Спортивно-массовое мероприятие года».

«Мы с первого дня - а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте - это очень большое дело», - заявил гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

Премию приурочили к 30-летию Рунета. На сегодняшний день аудитория телеканала «360» на Rutube превышает 143 тысячи человек.

Россия Телевидение ВДНХ

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