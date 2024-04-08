Суд Камчатки признал виновной местную жительницу в дискредитации армии
Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор против жительницы столицы Камчатки по обвинению в критике специальной операции и дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«За совершенные правонарушения жительница Петропавловска заплатит штраф в 30 тысяч рублей в бюджет государства», - заявили в пресс-службе.
В суде уточнили, что женщина распространила порочащие сведения в одном из популярных мессенджеров. Ее признали виновной по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».
Во время заседания обвиняемая заявила, что ее высказывания относились к мобилизованным гражданам Украины и украинским военнослужащим, а также указала на приверженность к проведению СВО. Однако ее слова признали дискредитирующими по результатам лингвистического исследования.
В марте жительницу оштрафовали за изображение сине-желтой незабудки.