Суд арестовал счета жены Акунина

Осужденный на 10 лет во Франции за участие в массовой драке в Марселе болельщик московского «Спартака» Павел Косов вернулся в Россию. На свободе он оказался по условно-досрочному освобождению, проведя в заключении шесть лет. Большую часть времени мужчине помогала депутат Госдумы Мария Бутина. В интервью «360» она рассказала, что история Косова стала для нее отчасти личной, так как она сама была на его месте, когда оказалась в тюрьме США.

Собеседница «360» напомнила, что обвинение потребовало для каждого из задержанных россиян по 15 лет тюрьмы. В итоге Михаил Ивкин получил шесть и вышел на свободу, отбыв половину срока. Павел Косов провел в заключении шесть лет.

Она добавила, что помогать оставшемуся во французской тюрьме россиянину начала пять лет назад, когда сама вышла из американского плена. Сначала с Бутиной связалась супруга уже вернувшегося домой Михаила Ивкина, а потом - мать Павла Косова.

«Вытаскивать ребят было невероятно сложно. Это слаженная работа нашего посольства и консульства во Франции. Это работа Фонда поддержки соотечественников, моего фонда „Смелое сердце“. В этой коллективной работе принял участие каждый неравнодушный болельщик», - поделилась депутат.

Добиться условно-досрочного освобождения для Павла Косова оказалось недостаточно. Суд вынес решение о многотысячном штрафе для россиянина как условии его выхода на свободу.

«Деньги собирали буквально по копейке. Очень сильно в этом вопросе помог председатель комитета Госдумы [по международным делам] Леонид Слуцкий, который внес значительную сумму. По сути, никто не остался безразличным в деле Павла Косова, и я очень рада, что его мама может быть рядом с сыном», - рассказала Бутина.

Драка в Марселе произошла после чемпионата мира в 2016 году. В массовых беспорядках принимали участие болельщики из Англии и России, но задержали по делу только двух россиян - Михаила Ивкина и Павла Косова.

«Дело там было абсолютно политическое. Пытались создать образ „злобного русского“, как сейчас рассказывают о „русских хулиганах“, „русских хакерах“, „русских шпионах“ и „русской мафии“ - все это часть огромной информационной кампании», - рассказала Бутина.

Депутат добавила, что любой россиянин, которого удалось вернуть домой из заключения в недружественных странах, для нее - маленькая победа и очередной упавший камень с души. Каждая подобная история для нее оказалась очень личной.

Вышедший из французской тюрьмы российский болельщик Павел Косов в комментарии «360» рассказал, что самым сложным для него во время заключения оказались отсутствие знания языка и чужой менталитет сокамерников и тюремщиков. Он отметил, что нашел ребят, которые говорили по-английски, и с их помощью смог освоить французский.