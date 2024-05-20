Стыло известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд» и получил три миллиона рублей

«Спиритический сеанс» с вызовом духа вождя народов Иосифа Сталина провели в барнаульском «Сталин-центре» 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». Представление было необычным и привлекло огромное внимание публики, сообщил корреспондент amic.ru, который побывал на мероприятии.

«Спиритический сеанс» с вызовом духа вождя народов Иосифа Сталина провели в барнаульском «Сталин-центре» 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». Представление было необычным и привлекло огромное внимание публики, сообщил корреспондент amic.ru , который побывал на мероприятии.

Актеры разыграли представление, во время которого они вызывали духов французского императора Наполеона и древнегреческого философа Сократа. За основу взяли книгу Михаила Булгакова «Спиритический сеанс» и еще несколько других произведений и погрузили сюжеты в декорации 1928 года, когда Сталин приезжал на Алтай.

По сюжету сеанс не понравился одному из персонажей, и тот пожаловался в НКВД. С проверкой наведались сотрудник спецслужб и Иосиф Сталин.

За представлением наблюдали зрители, которые могли задавать вопросы духам. Один из участников сеанса поинтересовался, как дела у основателя ЛДПР Владимира Жириновского , который скончался в 2022 году.

Ранее председатель совета барнаульского «Сталин-Центра» Сергей Матасов, рассказывая о планах на «Ночь музеев», говорил, что дух Иосифа Сталина собираются призывать, но получится это или нет - неизвестно. Однако действие в постановке относилось к 1928 году, тогда Сталин был еще жив. Поэтому он «пришел» на представление в качестве персонажа, а не его духа.

Однако планы «Сталин-центра» провести реконструкцию спиритического сеанса с вызовом духа Иосифа Сталина в «Ночь музеев» порадовали не всех. Барнаульский священник Александр Микушин заявил, что подобный «спиритический сеанс» - это не только оскорбление чувств верующих, но и угроза национальной безопасности, сообщил amic.ru. Публикацию священнослужитель выложил у себя в соцсети, но после удалил ее.

Протоиерей Дмитрий Смирнов также говорил, что спиритические сеансы очень опасны. Человек общается не с духами умерших, а с бесами, сообщало издание «Правмир». Это грозит проблемами с психическим здоровьем.