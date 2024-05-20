20 мая 2024, 04:23

Стыло известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд» и получил три миллиона рублей

РИА «Новости»
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На ТНТ завершился первый сезон музыкального конкурса «Новая Фабрика звезд». Победителем проекта стала Мария Гордеева.

Ее выбрали из семи финалистов. Фабриканты в последний раз вышли на сцену 19 мая, они выступили в отчетном концерте. Конкурсанты представили сольный номер и дуэт со знаменитыми исполнителями. В шоу выступили Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Алсу, Валерия, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Победителем стала Мария Гордеева. Она получила статус лучшего фабриканта и денежный приз в размере трех миллионов рублей от телеканала.

В последнем выпуске программы из-за конкурсантов поссорились Сергей Шнуров и Дима Билан.

Филипп Киркоров Концерты Сергей Лазарев Сергей Шнуров конкурсы
20 мая 2024, 02:58
В России пройдут масштабные антитеррористические учения 20 мая
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В России 20 мая пройдут крупные антитеррористические учения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В министерстве отметили, что речь идет об образовательных учреждениях и местах массового отдыха.

Ранее организационные вопросы, связанные с этими мероприятиями, обсудили глава МЧС Александр Куренков, министр просвещения Сергей Кравцов, представители региональных министерств и ведомств, а также МВД и Росгвардии.

В конце марта антитеррористическую тренировку провели в школе в Дубне. В ходе тренировки из учебного заведения эвакуировали более 600 учащихся и 43 педагога.

Отдых Школы Терроризм МВД РФ МЧС РФ ФСБ Россия
19 мая 2024, 17:56
«Семья на первом месте». Винер рассказала, чему учит юных гимнасток
Телеканал «360»
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Семья для девушек всегда должна быть на первом месте. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой в рамках проекта «Жеребцова и точка» заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ирина Винер родилась в Узбекистане в те времена, когда некоторые женщины еще ходили в парандже, во всем слушаясь мужа. Потом представительницы прекрасного пола стали свободнее, отметила тренер.

Бабушка и дедушка Винер были традиционных взглядов, а родители - довольно современные. Мать работала врачом, отец часто писал картины на выездах в колхозах, на фабриках и заводах.

Винер заявила, особо спорить в семье она не могла. Но только в том случае, если это не касалось ее карьеры.

«Но если дело касалось моей работы, то у меня вырастали рога и хвост», - посмеялась спортсменка.

Ранее Винер рассказала о своем подходе к воспитанию гимнасток. Главное правило тренера - честность и справедливость.

Дети Школы Семья Женщины Работа
19 мая 2024, 15:29
Как дела у Жириновского? В Барнауле провели «спиритический сеанс» с вызовом «духа Сталина»
РИА «Новости»
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«Спиритический сеанс» с вызовом духа вождя народов Иосифа Сталина провели в барнаульском «Сталин-центре» 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». Представление было необычным и привлекло огромное внимание публики, сообщил корреспондент amic.ru, который побывал на мероприятии.

«Спиритический сеанс» с вызовом духа вождя народов Иосифа Сталина провели в барнаульском «Сталин-центре» 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». Представление было необычным и привлекло огромное внимание публики, сообщил корреспондент amic.ru , который побывал на мероприятии.

Актеры разыграли представление, во время которого они вызывали духов французского императора Наполеона и древнегреческого философа Сократа. За основу взяли книгу Михаила Булгакова «Спиритический сеанс» и еще несколько других произведений и погрузили сюжеты в декорации 1928 года, когда Сталин приезжал на Алтай.

По сюжету сеанс не понравился одному из персонажей, и тот пожаловался в НКВД. С проверкой наведались сотрудник спецслужб и Иосиф Сталин.

За представлением наблюдали зрители, которые могли задавать вопросы духам. Один из участников сеанса поинтересовался, как дела у основателя ЛДПР Владимира Жириновского , который скончался в 2022 году.

Ранее председатель совета барнаульского «Сталин-Центра» Сергей Матасов, рассказывая о планах на «Ночь музеев», говорил, что дух Иосифа Сталина собираются призывать, но получится это или нет - неизвестно. Однако действие в постановке относилось к 1928 году, тогда Сталин был еще жив. Поэтому он «пришел» на представление в качестве персонажа, а не его духа.

Однако планы «Сталин-центра» провести реконструкцию спиритического сеанса с вызовом духа Иосифа Сталина в «Ночь музеев» порадовали не всех. Барнаульский священник Александр Микушин заявил, что подобный «спиритический сеанс» - это не только оскорбление чувств верующих, но и угроза национальной безопасности, сообщил amic.ru. Публикацию священнослужитель выложил у себя в соцсети, но после удалил ее.

Протоиерей Дмитрий Смирнов также говорил, что спиритические сеансы очень опасны. Человек общается не с духами умерших, а с бесами, сообщало издание «Правмир». Это грозит проблемами с психическим здоровьем.

Книги Скандалы Музеи Актеры Владимир Жириновский Иосиф Сталин
19 мая 2024, 11:12
Умер посол Гондураса Сальгадо в России
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В Москве не стало чрезвычайного и полномочного посла Республики Гондурас Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Он умер у себя дома, сообщили «Известия».

По данным издания, посол скончался в своем жилище в районе Замоскворечье в Москве. О причинах и обстоятельствах смерти политика - пока ничего неизвестно.

Глава МИД Гондураса Энрике Рейна на своей странице в соцсети X подтвердил сведения о кончине Сальгадо.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», - написал он в некрологе.

Другие подробности уточняются.

Дипломатия Болезни МИД РФ Москва

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