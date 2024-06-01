«Студия театрального искусства» подтвердила смерть актера Липинского
Актер Дмитрий Липинский скончался на 35-м году жизни. Смерть артиста РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе Московского театра «Студия театрального искусства».
«Подтверждаю информацию», - сказала собеседница агентства.
Театр отменил спектакль «Мастер и Маргарита», в котором Липинский 1 июня должен был сыграть пятого прокуратора Иудеи всадника Понтийского Пилата.
Липинский не вышел 31 мая на работу и перестал отвечать на звонки. Мать актера предположила, что ему стало плохо. Приехавшие на вызов спасатели вскрыли дверь в жилище мужчины. В помещении полиция обнаружила тело хозяина квартиры. Причины смерти Липинского пока не известны.